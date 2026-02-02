Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η Λάουρα Φερνάντες, υποψήφια του συντηρητικού κόμματος, οδηγεί σε συντριπτική νίκη από τον πρώτο γύρο με 50,87% των ψήφων.

Οι εκλογές διεξήχθησαν χθες Κυριακή, με καταμέτρηση στο 53% των εκλογικών τμημάτων.

Η Φερνάντες υποστηρίζει σκληρή πολιτική κατά της εγκληματικότητας, ιδίως στη μάχη με τη βία που σχετίζεται με τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η Λάουρα Φερνάντες, υποψήφια του κυβερνώντος συντηρητικού κόμματος, οδεύει προς μια ευρεία νίκη από τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στην Κόστα Ρίκα, με βάση τα έως τώρα αποτελέσματα. Η επιτυχία της συνδέεται άμεσα με τη δέσμευσή της για εφαρμογή αυστηρής πολιτικής όσον αφορά την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας και το κύμα βίας που προκύπτει από τη διακίνηση ναρκωτικών.

Η 39χρονη πολιτολόγος και πρώην υπουργός, που έχει αναδείξει ως βασική της προεκλογική προτεραιότητα την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος, συγκεντρώνει 50,87% των ψήφων με ενσωματωμένο το 53% της επικράτειας. Αυτό το ποσοστό ξεπερνά αισθητά το όριο του 40% που απαιτείται για νίκη στον πρώτο γύρο, σύμφωνα με το ανώτατο εκλογοδικείο (TSE).

Κύριος αντίπαλός της παραμένει ο σοσιαλδημοκράτης Άλβαρο Ράμος – ένας εκ των 19 υποψηφίων της αντιπολίτευσης – με 31,63% των ψήφων.

Διεθνείς αντιδράσεις και πολιτικός συμβολισμός

Μετά την ανακοίνωση των πρώτων αποτελεσμάτων, ο πρόεδρος του Ελ Σαλβαδόρ Ναγίμπ Μπουκέλε συνεχάρη τηλεφωνικά τη «νέα πρόεδρο της Κόστα Ρίκα» μέσω X. Η κ. Φερνάντες έχει εκφράσει ανοιχτά τον θαυμασμό της για τη σκληρή στρατηγική του κ. Μπουκέλε κατά των συμμοριών, έχοντας ως πρότυπο τον «πόλεμο» που διεξάγει ο Σαλβαδοριανός πρόεδρος.

Οι πρώτες πανηγυρισμοί από χιλιάδες υποστηρικτές της συντηρητικής πολιτικού κατέκλυσαν κεντρικές πλατείες, επισφραγίζοντας το εντυπωσιακό προβάδισμά της στις εκλογές.

Στόχος η αυξημένη κοινοβουλευτική δύναμη και η συνταγματική αναθεώρηση

Περίπου 3,7 εκατομμύρια πολίτες ψήφισαν για την εκλογή προέδρου και την ανάδειξη νέου κοινοβουλίου για 4ετή θητεία. Η κ. Φερνάντες, η οποία διαδέχεται τον ακόμη δημοφιλή απερχόμενο πρόεδρο Ροδρίγο Τσάβες, υπηρέτησε ως υπουργός στην κυβέρνησή του και προσβλέπει στη συγκέντρωση ενισχυμένης πλειοψηφίας στη βουλή. Κύριος στόχος της είναι η προώθηση αναθεώρησης του Συντάγματος για την αναδιοργάνωση της κρατικής εξουσίας.

Αν επικρατήσει οριστικά, θα γίνει μόλις η δεύτερη γυναίκα πρόεδρος στην ιστορία της χώρας – η πρώτη μετά τη Λάουρα Τσιντσίγια που εξελέγη το 2010. Παράλληλα, η νίκη της Φερνάντες αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία δεξιών ηγετών στη Λατινική Αμερική.

Δράση κατά της διακίνησης ναρκωτικών και θέματα ασφαλείας

Η προεκλογική ατζέντα κυριαρχήθηκε από το θέμα της έξαρσης της βίας. Όπως επισημαίνει ο 25χρονος τραπεζοϋπάλληλος Διέγο Αράγια, «η μεγαλύτερη πρόκληση είναι ο αγώνας εναντίον της διακίνησης ναρκωτικών», ενώ η 39χρονη σύμβουλος Σιλένι Φερνάντες επέλεξε τη «συνέχεια» ψηφίζοντας τη Λάουρα Φερνάντες, δηλώνοντας πως «η κυβέρνηση διατηρεί την καλή υγεία της οικονομίας και η Λάουρα θα δώσει σκληρή μάχη εναντίον των διακινητών ναρκωτικών».

Η χώρα αντιμετωπίζει αύξηση των ανθρωποκτονιών, με τον δείκτη να φθάνει τις 17 ανά 100.000 κατοίκους, ιστορικό υψηλό για τα δεδομένα της. Η κυβέρνηση προσάπτει ευθύνες στη δικαιοσύνη, υποστηρίζοντας ότι πολλοί εγκληματίες παραμένουν ατιμώρητοι. Παράλληλα, κοσταρικανά λιμάνια έχουν μετατραπεί σε κεντρικά σημεία διακίνησης κοκαΐνης προς διεθνείς αγορές, επιτείνοντας τα προβλήματα ασφαλείας.

Η 70χρονη Μπερνάρδα Μαρίν, που ψήφισε Άλβαρο Ράμος, ανέφερε πως «οι διακινητές μπαινοβγαίνουν σαν στο σπίτι τους (...) Δεν είναι πολύ αργά για να σωθεί η χώρα μας».

Η κ. Φερνάντες, ειδικός σε θέματα δημόσιας διοίκησης, αυτοχαρακτηρίζεται φιλελεύθερη σε οικονομικό επίπεδο και συντηρητική σε κοινωνικό. Μεταξύ άλλων, υπόσχεται την ολοκλήρωση μιας νέας μεγάλης φυλακής κατά τα πρότυπα του Σαλβαδόρ και την επιβολή βαρύτερων ποινών για εγκληματικές ενέργειες. Επιπλέον, σχεδιάζει να ενεργοποιήσει καθεστώς έκτακτης ανάγκης σε περιοχές που πλήττονται από τη βία.

Κριτική της αντιπολίτευσης και ανησυχίες για τη δημοκρατία

Η αντιπολίτευση διατυπώνει επιφυλάξεις, υποστηρίζοντας ότι ο απερχόμενος πρόεδρος Τσάβες ενδέχεται να διατηρήσει παρασκηνιακό ρόλο στη διακυβέρνηση της χώρας, όπου η φτώχεια πλήττει περίπου το 15% του πληθυσμού, καθιστώντας την μια από τις περισσότερο άνισες στη Λατινική Αμερική.

Μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος, ο πρώην πρόεδρος και νομπελίστας ειρήνης Όσκαρ Αρίας επισήμανε πως «διακυβεύεται η επιβίωση της δημοκρατίας» στην Κόστα Ρίκα. Εξήγησε: «Το πρώτο πράγμα που θέλει κάθε δικτάτορας είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος για να παραμένει στην εξουσία». Ο κ. Τσάβες απάντησε κατηγορηματικά πως «δεν έχουμε δικτατορία», ενώ η κ. Φερνάντες δήλωσε «Θα εγγυώμαι πάντα τη δημοκρατική σταθερότητα».

