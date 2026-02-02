Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Νέο κύμα κακοκαιρίας με ισχυρές χιονοπτώσεις έπληξε το Σαββατοκύριακο περιοχές των ΗΠΑ ασυνήθιστες σε τέτοια έκταση, προκαλώντας εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και στις συγκοινωνίες.

Στη Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες σημειώθηκαν εκατοντάδες συγκρούσεις οχημάτων και ακυρώσεις πτήσεων, παρά τις οδηγίες των αρχών για περιορισμό των μετακινήσεων.

Το κύμα πολικού ψύχους συνεχίστηκε σήμερα, φτάνοντας να προκαλέσει σπάνιες θερμοκρασίες υπό το μηδέν ακόμα και στη Φλόριντα, με ιγουάνα να πέφτουν από δέντρα παγωμένα από το κρύο.

Ένα ισχυρό κύμα κακοκαιρίας έπληξε τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου τις ΗΠΑ, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μεταφορές και τις συγκοινωνίες. Ασυνήθιστες χιονοπτώσεις καταγράφηκαν ακόμα και σε πολιτείες που σπάνια βιώνουν τέτοια καιρικά φαινόμενα, ενώ στη Φλόριντα σημειώθηκε το παράδοξο — ιγουάνα να πέφτουν από τα δέντρα, παραλυμένα από το έντονο κρύο.

Από το πρωί του Σαββάτου, η Βόρεια Καρολίνα και γειτονικές πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ βρέθηκαν στο έλεος της κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα εκατοντάδες οδικά ατυχήματα και ακυρώσεις πτήσεων. Παρά τις εκκλήσεις των αρχών προς τους κατοίκους για περιορισμό των μετακινήσεων, τα προβλήματα στους δρόμους ήταν εκτεταμένα.

Αν και το κύμα ψύχους φαίνεται να υποχωρεί σταδιακά, οι χαμηλές θερμοκρασίες —σχεδόν πολικού επιπέδου— συνεχίζουν να πλήττουν μεγάλο μέρος της χώρας. Η κατάσταση αυτή έφτασε μέχρι και τη Φλόριντα, όπου καταγράφηκαν ασυνήθιστες θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

Στο αεροδρόμιο του Ορλάντο, η θερμοκρασία έπεσε στους –4° Κελσίου, σημειώνοντας ιστορικό ρεκόρ ως η χαμηλότερη που έχει καταγραφεί τον Φεβρουάριο τις τελευταίες δεκαετίες.

Wow. If you get stuck on tracks call 911 to have emergency crews contact train line to hold traffic! #safety @weatherchannel miracle no one injured. #Gastonia pic.twitter.com/bdgn6KNhZk — Gastonia Police (@GPDNC) January 31, 2026

Πρωτοφανές φαινόμενο: Ιγκουάνα πέφτουν από τα δέντρα λόγω ψύχους

Η Φλόριντα, πολιτεία γνωστή για το ζεστό κλίμα της και τις αμμώδεις παραλίες της, ήρθε αντιμέτωπη με ένα ασυνήθιστο φαινόμενο. Σε πολλά σημεία, πλήθος ιγκουάνα βρέθηκε πεσμένο κάτω από τα δέντρα, ακινητοποιημένο εξαιτίας της χαμηλής θερμοκρασίας. Όπως εξηγεί η υπηρεσία διαχείρισης άγριας πανίδας της πολιτείας, όταν οι θερμοκρασίες πλησιάζουν το μηδέν ή γίνονται αρνητικές, τα ψυχρόαιμα είδη, όπως τα ιγουάνα, «μερικές φορές μπορεί να πέσουν από τα δέντρα».

Τα ερπετά αυτά δεν πεθαίνουν άμεσα από το κρύο, όμως παραμένουν αδρανή μέχρι να ανέβει η θερμοκρασία. Η υπηρεσία επιτρέπει στους κατοίκους να βοηθούν τα ζώα που βρίσκουν, προτρέπει όμως να αποφεύγεται η μεταφορά τους σε εσωτερικούς χώρους, καθώς ενδέχεται να γίνουν επιθετικά μόλις ανακτήσουν τη θερμοκρασία και τη δραστηριότητά τους.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης διαμοιράστηκε πλήθος βίντεο και φωτογραφιών με τις φυτοφάγες σαύρες —σε πολλές περιπτώσεις μεγάλου μεγέθους— να παραμένουν ακίνητες στο έδαφος, θύματα του ασυνήθιστου ψύχους.

Εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και επιπτώσεις στις μετακινήσεις

Το φαινόμενο αυτό σημειώνεται περίπου μια εβδομάδα μετά τη φονική καταιγίδα που είχε πλήξει προηγουμένως τις ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω της περίπου 100 νεκρούς. Παρότι η κακοκαιρία του Σαββατοκύριακου επικεντρώθηκε σε λίγες πολιτείες στο νοτιοανατολικό τμήμα της χώρας, δεκάδες χιλιάδες νοικοκυριά στις πολιτείες Μισισιπή, Τενεσί και Λουιζιάνα συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν σοβαρές διακοπές ρεύματος.

Στη Βόρεια Καρολίνα, σημειώθηκαν χιονοπτώσεις-ρεκόρ, με το ύψος του χιονιού κοντά στην Ουίλμινγκτον να φτάνει έως τα 40 εκατοστά - το μεγαλύτερο στην περιοχή εδώ και δεκαετίες. Σύμφωνα με τον κυβερνήτη Τζος Στάιν, καταγράφηκαν πάνω από 1.000 τροχαία ατυχήματα, ενώ δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Εντυπωσιακά ήταν τα πλάνα που δόθηκαν στη δημοσιότητα από την αστυνομία της Γκαστόνια, όπου τρένο διέλυσε φορτηγό ακινητοποιημένο σε ισόπεδη διάβαση, χωρίς ωστόσο να υπάρξει εκτροχιασμός ή τραυματισμοί.

Η κακοκαιρία προκάλεσε πάνω από 1.700 ακυρώσεις πτήσεων, σύμφωνα με τον ιστότοπο FlightAware, με το αεροδρόμιο της Charlotte να καταγράφει τις περισσότερες απώλειες, ακυρώνοντας πάνω από τις μισές προγραμματισμένες πτήσεις.

Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες ανάγκασαν τη NASA να αναβάλει σημαντική δοκιμή πυραύλου, στο ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, η οποία ήταν κομβική για τη μελλοντική σεληνιακή αποστολή Άρτεμις 2.

