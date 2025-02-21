Εκλογές στη Γερμανία: Oικονομία και συνδικάτα ελπίζουν σε «γρήγορη» κυβέρνηση

Η πρόεδρος της Γερμανικής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων, Γιασμίν Φαχίμι, δήλωσε ότι αναμένει από τα δημοκρατικά κόμματα του πολιτικού κέντρου να βρουν υπεύθυνες και εποικοδομητικές λύσεις. Η νέα ομοσπονδιακή κυβέρνηση πρέπει να ξεκινήσει μια επενδυτική επίθεση με μεγάλη ταχύτητα, έτσι ώστε η Γερμανία να μπορέσει επιτέλους να οχυρωθεί για το μέλλον στους τομείς των υποδομών, της εκπαίδευσης, της οικονομικής στέγης και της ψηφιοποίησης.

Η διευθύνουσα σύμβουλος του Γερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου, Χελένα Μέλνικοφ, τόνισε επίσης ότι χρειάζεται σαφήνεια γρήγορα μετά τις εκλογές. Ενόψει της βαθιάς διαρθρωτικής κρίσηςτης γερμανικής οικονομίας, απαιτείται μια σταθερή και ικανή κυβέρνηση. Δεν μπορεί κανείς να αντέξει ένα μακρύ πολιτικό αδιέξοδο.

