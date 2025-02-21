Εκλογές στη Γερμανία: Ελλειμματική βρήκε την προεκλογική συζήτηση ο Χάμπεκ

Ο επικεφαλής υποψήφιος των Πρασίνων, Ρόμπερτ Χάμπεκ επέκρινε ως μονοθεματική την προεκλογική εκστρατεία. Επί έξι εβδομάδες, σχεδόν όλη η συζήτηση αφορούσε τη μετανάστευση, όπως υποστήριξε. Υπό αυτές τις συνθήκες, δήλωσε ικανοποιημένος από τα σημερινά δημοσκοπικά αποτελέσματα του κόμματός του: «Ως το μοναδικό κόμμα στην κυβέρνηση συνασπισμού, επιστρέψαμε εκεί, από όπου ξεκινήσαμε, περίπου δηλαδή στο αποτέλεσμα μας των τελευταίων ομοσπονδιακών εκλογών». Πολλοί πολίτες είναι ακόμη αναποφάσιστοι και πρέπει να πειστούν πριν από τις εκλογές της Κυριακής.

Ο Χάμπεκ δήλωσε ότι θεωρεί θετική την πιθανή είσοδο του Κόμματος της Αριστεράς στην Μπούντεσταγκ. «Η συμπεριφορά του Φρίντριχ Μερτς με την στάση του στη Βουλή απέναντι στην AfD έδωσε στην Die Linke μια πρόσθετη ώθηση», εκτίμησε.

