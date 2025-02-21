Εκλογές στη Γερμανία - Οργανώσεις μεταναστών: «Νιώθουμε πολίτες δεύτερης κατηγορίας»

Η οργάνωση-ομπρέλα DaMigra των οργανώσεων μεταναστών άσκησε κριτική στον τρόπο, με τον οποίο αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της μετανάστευσης κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Γερμανία. Η μετανάστευση και η φυγή συγχέονται και εξισώνονται με την εγκληματικότητα και την τρομοκρατία, επέκρινε η διευθύνουσα σύμβουλος της οργάνωσης, Ντελάλ Ατμάτσα στο ραδιόφωνο Deutschlandfunk.

«Ως μετανάστης ή απόγονος μεταναστών, συχνά αισθάνεσαι ότι δεν ανήκεις εδώ ή ότι είσαι πολίτης δεύτερης κατηγορίας», επεσήμανε η Ατμάτσα. Ωστόσο, η Γερμανία δεν θα μπορούσε να κάνει χωρίς τη μετανάστευση για να εξασφαλίσει την ευημερία της, διότι η συνταξιοδότηση πολλών μεγαλύτερης ηλικίας ανθρώπων θα δημιουργούσε ένα κενό, που θα μπορέσει να καλυφθεί μόνο με στοχευμένη μετανάστευση.

Η πρόεδρος της οργάνωσης δήλωσε ότι η ψηφοφορία στην Μπούντεσταγκ, κατά την οποία μια πρόταση της CDU/CSU για τη μεταναστευτική πολιτική έλαβε πλειοψηφία με τις ψήφους της ακροδεξιάς AfD, άφησε πολύ άσχημα συναισθήματα. Η συζήτηση ήταν ένα ακόμη παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η μετανάστευση και οι πρόσφυγες εργαλειοποιούνται για να προκαλέσουν φόβους. «Δεν πρέπει να κατηγοριοποιείται μια ομάδα ανθρώπων ως πρόβλημα σε όλη την επικράτεια. Υπάρχουν νόμοι που μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά των εγκληματιών, δήλωσε η Ατμάτσα, αναφερόμενη στις επιθέσεις στο Μαγδεμβούργο, το Άσαφενμπουργκ και το Μόναχο. Δεν υπήρχε λόγος να αγνοηθούν οι διεθνείς συμφωνίες ή το γερμανικό Σύνταγμα για να γίνει αυτό.

