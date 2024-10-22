Τουλάχιστον 4 άτομα τραυματίστηκαν σήμερα, Τρίτη λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι στην περιοχή Neot Mordechai του Ισραήλ όταν περίπου 30 ρουκέτες εκτοξεύτηκαν από τον Λίβανο στην άνω και δυτική Γαλιλαία, σύμφωνα με τους IDF.

Το Ιατρικό Κέντρο Ziv στο Σαφέντ αναφέρει ότι έχει δεχτεί δύο άτομα σε μέτρια κατάσταση από την επίθεση.

Σύμφωνα με τους IDF, ορισμένοι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν ενώ εντοπίστηκαν και κρούσεις στην περιοχή.

Από σήμερα το πρωί, η Χεζμπολάχ έχει εκτοξεύσει περισσότερους από 65 ρουκέτες κατά του Ισραήλ.

Hezbollah claimed Responsibility for the launch of Surface-to-Surface Missiles this morning towards the Suburbs of Tel Aviv. pic.twitter.com/g71uMXJHUM — OSINTdefender (@sentdefender) October 22, 2024

Πηγή: skai.gr

