Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία μιας ενιαίας ψηφιακής πύλης υποβολής δηλώσεων για τις εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες και αποστέλλουν προσωρινά εργαζομένους σε άλλο κράτος μέλος, τους λεγόμενους «αποσπασμένους εργαζομένους». Η ενιαία αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) αριθμεί 5 εκατομμύρια αποσπασμένους εργαζομένους. Ένα από τα κύρια διοικητικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν οι εργοδότες τους είναι η διαχείριση πολλών και διαφορετικών εγγράφων σε κάθε κράτος μέλος.

Τα κράτη μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιούν τη νέα ψηφιακή πύλη σε εθελοντική βάση. Η νέα ενιαία ψηφιακή πύλη υποβολής δηλώσεων θα μειώσει το διοικητικό κόστος για τις επιχειρήσεις κατά την απόσπαση των εργαζομένων τους στο εξωτερικό, συμβάλλοντας έτσι στον στόχο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μείωση του φόρτου υποβολής εκθέσεων από τις εταιρείες κατά 25%, όπως περιγράφεται στην ανακοίνωση με τίτλο «Μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητα της ΕΕ». Παράλληλα, διατηρείται πλήρως το υφιστάμενο επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων των αποσπασμένων εργαζομένων που κατοχυρώνονται στην ενωσιακή και εθνική νομοθεσία.

Η πρόταση θα συμβάλει επίσης στην καλύτερη συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες, δίνοντας τη δυνατότητα επιβολής των κανόνων για τη δίκαιη κινητικότητα, σύμφωνα με υψηλά πρότυπα προστασίας των εργαζομένων. Για να αυξηθεί η διαφάνεια, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αποστέλλουν αντίγραφο της δήλωσης των εργοδοτών στους αποσπασμένους εργαζομένους. Το εργαλείο που προτείνει η Επιτροπή θα μειώσει τον διοικητικό φόρτο κατά την απόσπαση εργαζομένων. Μια ενιαία ψηφιακή πύλη υποβολής δηλώσεων θα δώσει τη δυνατότητα στους παρόχους υπηρεσιών να χρησιμοποιούν ένα ενιαίο έντυπο αντί για 27 διαφορετικά εθνικά έντυπα. Έτσι θα διευκολυνθεί η συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τις υποχρεώσεις δήλωσης προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές. Το εργαλείο θα ενισχύσει επίσης τη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και θα στηρίξει την προστασία των εργαζομένων.

Λένα Φλυτζάνη

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.