Στη μικροσκοπική πόλη του Νιού Χάμσαϊρ Ντίξβιλ Νοτς από την οποία παραδοσιακά ξεκινά η ψηφοφορία την ημέρα των εκλογών, η Κάμαλα Χάρις και ο Ντόναλντ Τραμπ ισοψήφησαν συγκεντρώνοντας από τρεις ψήφους ο καθένας.

Από τη δεκαετία του 1960, οι ψηφοφόροι στο μικρό ψαροχώρι Dixville Notch, που βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τον Καναδά, συγκεντρώνονται λίγο μετά τα μεσάνυχτα για να ψηφίσουν προκειμένου στη συνέχεια να πάνε για ψάρεμα.

Στη συνέχεια καταμετρώνται οι ψήφοι και ανακοινώνονται τα αποτελέσματα, ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες σε άλλες πολιτείες.

Σύμφωνα με το CNN, τέσσερις Ρεπουμπλικάνοι και δύο αδήλωτοι ψηφοφόροι συμμετείχαν στην ψηφοφορία.

Οι κάλπες αναμένεται να ανοίξουν σε λίγες ώρες με τις ΗΠΑ και ολόκληρο τον πλανήτη να κρατούν την ανάσα τους για τον νέο πρόεδρο.

Πηγή: skai.gr

