Η ομάδα που διεξάγει την εκστρατεία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλας Χάρις προειδοποίησε χθες Δευτέρα πως τα οριστικά αποτελέσματα των σημερινών προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ ενδέχεται να μη γίνουν γνωστά παρά έπειτα από «ημέρες», προειδοποιώντας το στρατόπεδο του Ρεπουμπλικάνου Ντόναλντ Τραμπ εναντίον κάθε προσπάθειας με σκοπό να «σπείρει την αμφιβολία και το χάος» όσον αφορά την ακεραιότητα της διαδικασίας.

Οι κάλπες θα ανοίξουν σε μερικές ώρες στο σύνολο της επικράτειας των ΗΠΑ, ωστόσο πάνω από 75 εκατομμύρια Αμερικανοί ψήφισαν επιστολικά ή σε εκλογικά κέντρα όπου τους δινόταν η δυνατότητα εκ των προτέρων, ειδικά σε επτά πολιτείες-κλειδιά που θα κρίνουν αν θα είναι η αντιπρόεδρος ή ο πρώην πρόεδρος που θα καταλαμβάνει στο Οβάλ Γραφείο από την 20ή Ιανουαρίου.

Τα ψηφοδέλτια «θα συνεχίζουν να καταμετρώνται για αρκετές ημέρες μετά τις εκλογές. Αυτό προφανώς δεν είναι ένδειξη νοθείας, είναι ο τρόπος που γίνεται», εξήγησε η πρόεδρος της εκστρατείας Χάρις-Ουόλς, η Τζεν Ο’ Μάλι Ντίλον.

«Θεωρούμε ότι αυτή η κούρσα θα είναι απίστευτα αμφίρροπη, δηλαδή ότι μπορεί να μην μάθουμε τα αποτελέσματα πριν από αρκετές ημέρες», πρόσθεσε.

Σε καθεμιά από τις επτά «swing states» (Τζόρτζια., Βόρεια Καρολίνα, Νεβάδα, Αριζόνα, Μίσιγκαν, Πενσιλβάνια και Ουισκόνσιν), η κυρία Ο’ Μάλι Ντίλον εκτίμησε πως τα τελικά αποτελέσματα θα είναι σαφή «στο τέλος της βραδιάς» της Τρίτης προς Τετάρτη, κι ως την 8η ή την 9η Νοεμβρίου για τη Νεβάδα και την Πενσιλβάνια, τη βορειοανατολική πολιτεία που χαρακτηρίζεται η πιο κρίσιμη σε αυτές τις προεδρικές εκλογές.

Η ομάδα του Ρεπουμπλικάνου υποψήφιου, δεν σταματά να καταγγέλλει ότι ο Δημοκρατικοί επιδίδονται ήδη σε «νοθεία» και «απάτες» σε πολιτείες-κλειδιά, ενώ αυτή της Δημοκρατικής πως ο κ. Τραμπ θα αμφισβητήσει ενδεχόμενη νίκη της κυρίας Χάρις και θα ανακηρύξει τη δική του.

«Δεν μπορούμε να αφήσουμε και δεν θα αφήσουμε τον Τραμπ να κακολογήσει τις εκλογές μας ή τους θεσμούς μας με τις επανειλημμένες προσπάθειές του να σπείρει το χάος και την αμφιβολία», προειδοποίησε σύμβουλος της εκστρατείας Χάρις, η Ντέινα Ρίμους.

«Παρ’ όλο τον θόρυβο που κάνουν οι Ρεπουμπλικάνοι» και το ενδεχόμενο να «καταγγείλουν νοθεία», στην πραγματικότητα είναι «πιο εύκολο και πιο ασφαλές να ψηφίσει κανείς σε κάθε πολιτεία-κλειδί μετά τις εκλογές μεταρρυθμίσεις που προωθήσαμε μετά το 2020», πρόσθεσε.

Ο Ντόναλντ Τραμπ ουδέποτε αναγνώρισε την ήττα του στις εκλογές του Νοεμβρίου του 2020 και παραμένει αντιμέτωπος με ποινικές δίκες για τις προσπάθειές του με σκοπό να ανατραπεί το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας που διεξήχθη πριν από τέσσερα χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

