Ακόμη μια μέρα αιματηρών επεισοδίων στο Μεξικό: πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας δολοφονήθηκαν χθες Δευτέρα στην Ακαπούλκο (νότια), ενώ ασθενής αποτελειώθηκε μέσα στο νοσοκομείο όπου του παρέχονταν φροντίδες στην Ατλίσκο (κεντρικά), όπου δυο από τους αστυνομικούς που κλήθηκαν να επέμβουν επίσης έπεσαν νεκροί από σφαίρες.

Τα πέντε μέλη της ίδιας οικογένειας σκοτώθηκαν από ομάδα ενόπλων που τραυμάτισε άλλους δυο ανθρώπους εισβάλλοντας χθες το πρωί σε οίκημα σε συνοικία της Ακαπούλκο, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Η εισαγγελία στην πολιτεία Γκερέρο ανακοίνωσε πως άρχισε να διενεργεί έρευνα για την υπόθεση.

Γενικά, οι περισσότερες ανθρωποκτονίες μένουν ατιμώρητες στο Μεξικό.

Στην πολιτεία Γκερέρο, συμμορίες συγκρούονται για τον έλεγχο της διακίνησης ναρκωτικών και των οδών μέσω των οποίων διαπράττεται.

Την Παρασκευή, οι αρχές ανακοίνωσαν πως αναζητούνται 14 άνθρωποι που εξαφανίστηκαν. Ενώ την 6η Οκτωβρίου, ο δήμαρχος της Τσιλπανσίνγκο, της πρωτεύουσας της πολιτείας Γκερέρο, ο Αλεχάντρο Άρκος, 43 ετών, αποκεφαλίστηκε, μερικές ημέρες αφού ανέλαβε τα καθήκοντά του.

Στην πολιτεία Πουέμπλα (κεντρικά), ένοπλοι αποτέλειωσαν χθες ασθενή στο νοσοκομείο της Ατλίσκο και δολοφόνησαν επίσης δυο αστυνομικούς, σύμφωνα με τις αρχές.

Οι δράστες πυροβόλησαν δέκα φορές το θύμα τους, που «έφθασε στο νοσοκομείο το πρωί της Κυριακής με ίδια μέσα, τραυματισμένος από πυρά όπλων», εξήγησε ο γραμματέας (σ.σ. υπουργός) Ασφαλείας της πολιτειακής κυβέρνησης στην Πουέμπλα, ο Ντανιέλ Ιβάν Κρους, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

Κληθέντες να μεταβούν επιτόπου έπειτα από τηλεφώνημα στην άμεση δράση για την επίθεση, αστυνομικοί έγιναν με τη σειρά τους στόχος πυρών και δυο εξ αυτών «σκοτώθηκαν επιτόπου».

Οι αρχές ερευνούν για να εξακριβώσουν αν ο ασθενής, περίπου τριάντα ετών, ενεχόταν σε παράνομες δραστηριότητες, σύμφωνα με τον υπουργό Κρους.

Η Ατλίσκο υποδέχθηκε χιλιάδες επισκέπτες το σαββατοκύριακο, με την ευκαιρία της γιορτής των νεκρών.

Τον Μάρτιο του 2022, δέκα μέλη της ίδιας οικογένειας εκτελέστηκαν στην πόλη 90.000 κατοίκων. Οι τοπικές αρχές έκαναν λόγο την εποχή για ξεκαθάρισμα λογαριασμών ομάδων εγκληματιών που επιδίδονταν σε διακίνηση ναρκωτικών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

