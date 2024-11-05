Η Ελλάδα με το βλέμμα στραμμένο στις αμερικανικές εκλογές

Του Αντώνη Αντζολέτου

Δεν υπάρχει αμφιβολία πως η ελληνική κυβέρνηση έχει το βλέμμα της στραμμένο στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού όπου το απόλυτο «θρίλερ» αναμένεται να διεξαχθεί μεταξύ της Κάμαλα Χάρις και του Ντόναλντ Τραμπ. Ανησυχία για το αποτέλεσμα δεν υπάρχει, μόνο επιθυμία του συνόλου του δημοκρατικού κόσμου και των κομμάτων ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος να μην περάσει και πάλι το κατώφλι του Λευκού Οίκου.

Οι σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας έχουν μπει στις «ράγες» εδώ και αρκετά χρόνια και ενδυναμώνονται συνεχώς. Η συνεργασία έχει βάθος και η χώρα αποτελεί προνομιακός εταίρος. Ο ρόλος της Ελλάδας για τις ΗΠΑ είναι σημαντικός σε ό,τι αφορά την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είδε την Κάμαλα Χάρις στη Διάσκεψη Ασφάλειας του Μονάχου, ενώ στις αρχές του 2020 είχε μεταβεί στον Λευκό Οίκο και είχε συναντήσει τον Ντόναλντ Τραμπ. Κομβικής σημασίας ήταν η ομιλία του στο Κογκρέσο. Οι δίαυλοι είναι ανοιχτοί τόσο με τους Δημοκρατικούς όσο και με του Ρεπουμπλικάνους, καθώς οι ταραχώδεις σχέσεις με την Τουρκία και το θέμα των εξοπλισμών απαιτούν καλή συνεννόηση με την Ουάσιγκτον.

Πρόσφατα, όπως αποκάλυψε o ΣΚΑΪ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνάντησε τον πρώην υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο, για τον οποίο ήδη υπάρχει φημολογία πως μπορεί να βρεθεί στο Πεντάγωνο αν ο Ντόναλντ Τραμπ αναδειχθεί «πλανητάρχης» στις σημερινές εκλογές. Είχε χειριστεί, άλλωστε πολλές κρίσεις στην Ανατολική Μεσόγειο αφήνοντας ένα καλό αποτύπωμα. Ο πρώην πρόεδρος είναι γεγονός πως υποστηρίζει χώρες, όπως η Ελλάδα, που ξοδεύουν πάνω από 2% του ΑΕΠ για την άμυνά τους. Να σημειωθεί πως έτσι και αλλιώς, όποιος και αν εκλεγεί η Ελλάδα έχει άριστη επικοινωνία και σχέσεις με μέλη του Κογκρέσου και της Γερουσίας.

Τον πρώην Αμερικανό πρόεδρο βαραίνει το γεγονός πως προσπάθησε να ανατρέψει το προηγούμενο εκλογικό αποτέλεσμα με την εισβολή στο Καπιτώλιο στις 6 Ιανουαρίου. Αυτή η ενέργεια τον έχει στιγματίσει ως «ακατάλληλο» να υπηρετήσει οποιοδήποτε αξίωμα, ωστόσο παρόλα αυτά οι υποστηρικτές του δείχνουν να μην πτοούνται. Το σημαντικό για την ελληνική πλευρά είναι στην περίπτωση που εκλεγεί η Κάμαλα Χάρις να συνεχίσει την πολιτική του Τζο Μπάιντεν με τη στήριξη του ΝΑΤΟ παρατηρώντας, ωστόσο προσεκτικά τα «στραβοπατήματα» της Τουρκίας. Οι απειλές έναντι ενός άλλου συμμάχου της βορειοατλαντικής συμμαχίας από την Άγκυρα είναι απολύτως καταδικαστέες. Υπενθυμίζεται πως ο νυν πρόεδρος δεν ήρε τον αποκλεισμό της Τουρκίας από το πρόγραμμα των F-35, ο οποίος επιβλήθηκε το 2019, επί Τραμπ, λόγω της απόκτησης από τη Ρωσία των S-400.

Όσον αφορά τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης - Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής είναι το δεύτερο πεδίο στο οποίο έχει στραμμένο το βλέμμα της η ελληνική πλευρά. Εκτός από την άμυνα η οικονομία και οι δασμοί σε ευρωπαϊκά προϊόντα (έχει μιλήσει για μείωση τους) αποτελεί αγαπημένο θέμα του Ντόναλντ Τραμπ και μόνο απαρατήρητο δεν μπορεί να περάσει. Η Κάμαλα Χάρις πιστεύει στην πολυμερή συνεργασία μεταξύ οργανισμών με τον Τραμπ να αμφισβητεί ακόμα και την κλιματική κρίση.

Θέλει ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος να τελειώσει με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Οι σχέσεις Ρωσίας – Δύσης δεν πρόκειται να αποκατασταθούν έτσι απλά. Το γεγονός ότι επιθυμεί, όπως όλα δείχνουν, να συμφιλιώσει Μόσχα και Κίεβο μέσω μιας απροσδιόριστης «συμφωνίας» είναι ένα θολό σημείο. Και τα πράγματα σε σχέση με την Τουρκία είναι εξίσου μπερδεμένα. Τη στάση που έχουν οι γείτονες απένατι στο Ισραήλ δεν μπορεί να τη δει με «καλό μάτι» η Ουάσιγκτον του Ντόναλντ Τραμπ και εδώ εμπλέκεται και το κουρδικό. Όχι πως έτσι απλά ο Ταγίπ Ερντογάν θα προτιμούσε την Κάμαλα Χάρις. Το Politico είχε γράψει πως η εκλογή Τραμπ θα μπορούσε να προκαλέσει ένα δημιουργικό σοκ. Ουσιαστικά να αφυπνίσει τη γηραιά ήπειρο ενισχύοντας την άμυνά της και την πολιτική της απέναντι στην Κίνα. Υπάρχει και η διαφορετική άποψη πως δεν είναι περίοδος ο κόσμος να πάρει ένα ακόμα «ρίσκο» με δυο περιφερειακές συγκρούσεις σε Ουκρανία και Γάζα να ανεβάζουν ήδη κατακόρυφα το παγκόσμιο «θερμόμετρο». Συνεπώς η Κάμαλα Χάρις είναι με διαφορά η πιο safe επιλογή «για κάθε ενδιαφερόμενο» στον πλανήτη.

