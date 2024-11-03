Εντυπωσιακός είναι ο αριθμός των Αμερικανών οι οποίοι δεν περιμένουν την ημέρα των εκλογών για να ψηφίσουν. Περισσότεροι από 69 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν ήδη ψηφίσει από την περασμένη Παρασκευή, που είναι σχεδόν το 44% του συνολικού αριθμού που ψήφισε στις προεδρικές εκλογές του 2020.

Σύμφωνα με τη Washington Post, το ποσοστό αυτό περιλαμβάνει 4 εκατομμύρια ψηφοφόρους στη Γεωργία - ή το 80% του συνόλου που ψήφισαν εκεί το 2020. Στα πεδία μάχης της Αριζόνα και της Βόρειας Καρολίνας, έχουν ήδη εμφανιστεί περίπου οι μισοί από τους δικαιούχους ψηφοφόρους. Και ο αριθμός των ψηφοδελτίων του Ντέλαγουερ είναι υψηλότερος από ποτέ.

Αυτή η αύξηση της πρόωρης ψηφοφορίας υποδηλώνει ότι μια μακροπρόθεσμη τάση που επιταχύνθηκε από την πανδημία κατά τις εκλογές του 2020 οδήγησε σε μια μόνιμη αλλαγή στις εκλογικές συνήθειες, με την ημέρα των εκλογών να εντάσσεται όλο και περισσότερο στην εκλογική περίοδο.

«Η Ημέρα των Εκλογών είναι μόλις το τέλος της ψηφοφορίας πλέον», δήλωσε ο Μπάρι Μπέρντεν, διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Εκλογών στο Πανεπιστήμιο του Ουισκόνσιν στο Μάντισον.

Αν και τα ποσοστά πρόωρης ψηφοφορίας σε εθνικό επίπεδο δεν είναι τόσο υψηλά όσο ήταν αυτή τη στιγμή το 2020, είναι σημαντικά υψηλότερα από το 2016 ή οποιοδήποτε προηγούμενο εκλογικό έτος. Κάποιοι έχουν εκπλαγεί από τη συμμετοχή, ειδικά αφότου ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και πολλοί Ρεπουμπλικάνοι πέρασαν χρόνια λέγοντας ψευδώς ότι η πρόωρη ψηφοφορία και η ψηφοφορία μέσω ταχυδρομείου ήταν λιγότερο αξιόπιστη από την ψηφοφορία την ημέρα των εκλογών.

Φέτος, ο Τραμπ έδειξε μεγαλύτερο άνοιγμα στην πρόωρη ψηφοφορία, ειδικά τις τελευταίες ημέρες της προεκλογικής εκστρατείας.

Ο αριθμός των πρόωρων ψηφοδελτίων αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται πριν από την ημέρα των εκλογών. Σε πρόσφατες συγκεντρώσεις σε κρίσιμες πολιτείες, ο Τραμπ και η Χάρις έχουν παρακαλέσει τους υποστηρικτές τους και τους αναποφάσιστους ψηφοφόρους να ψηφίσουν νωρίς.

Στο Ουισκόνσιν, μια αμφίρροπη πολιτεία, 1,3 εκατομμύρια ψηφοφόροι είχαν ψηφίσει αυτοπροσώπως ή μέσω ταχυδρομείου μέχρι την Παρασκευή. Πρόκειται για αριθμό μικρότερο από τα 1,7 εκατομμύρια που είχαν συμμετάσχει στο ίδιο στάδιο το 2020. Πολύ περισσότεροι ψηφοφόροι αυτή τη φορά ψηφίζουν αυτοπροσώπως αντί ταχυδρομικώς.

Στην Αριζόνα, όπου η πρόωρη ψηφοφορία είναι συντριπτικά δημοφιλής εδώ και δεκαετίες, περίπου 2,2 εκατομμύρια ψηφοδέλτια είχαν κατατεθεί από την περασμένη Παρασκευή. Αυτό σημαίνει ότι περίπου οι μισοί από τους ψηφοφόρους είχαν ήδη ψηφίσει.

Στην Πενσυλβάνια, εξίσου κρίσιμη πολιτεία δεν υπάρχει παραδοσιακά πρόωρη ψηφοφορία, αλλά οι ψηφοφόροι μπορούν να ζητήσουν και να ψηφίσουν αυτοπροσώπως μέσω ταχυδρομείου πριν από την ημέρα των εκλογών. Από το Σάββατο, είχαν ζητηθεί 1,7 εκατομμύρια ψηφοδέλτια, περίπου 56% από Δημοκρατικούς, 33% από Ρεπουμπλικάνους και 11% από μη συνδεδεμένους ή τρίτους ψηφοφόρους.

Πηγή: skai.gr

