Είναι 17, 18 και 19 ετών και θα υποστηρίξουν τον Ντόναλντ Τραμπ στις 5 Νοεμβρίου, την πρώτη φορά που θα ψηφίσουν σε προεδρικές εκλογές. Τρεις νεαροί Αμερικάνοι, που ζουν στην αμφίρροπη πολιτεία Τζόρτζια, μίλησαν στο AFP.

Ο Κάμρον ανυπομονεί να γίνει 18 ετών αύριο Πέμπτη, εγκαίρως για να μπορέσει να ψηφίσει στις προεδρικές εκλογές.

Για αυτόν τον μαθητή λυκείου, που φορά το κόκκινο καπελάκι με το όνομα του Τραμπ, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία: την επόμενη εβδομάδα θα ψηφίσει τον Ρεπουμπλικάνο πρώην πρόεδρο, για τον οποίο άκουσε να μιλάνε πρώτη φορά όταν ήταν «8 ή 9 ετών».

«Πολλοί νεαροί άνδρες έχουν απογοητευθεί από αυτό που συμβαίνει στις ΗΠΑ», εξηγεί εκτιμώντας ότι οι Δημοκρατικοί αφιερώνουν πολύ χρόνο να υπερασπίζονται, για παράδειγμα, τα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας και όχι αρκετό για να ασχοληθούν με τα προβλήματα της καθημερινότητας.

«Πραγματικά δεν είναι αυτό που επιζητούν οι νεαροί άνδρες», τονίζει ο Κάμρον από την Ατλάντα, όπου συμμετείχε στην πρώτη του προεκλογική συγκέντρωση. «Θέλουν έναν ισχυρό και δυναμικό ηγέτη (…) θέλουν κάποιον που να μπορούν να θαυμάζουν», προσθέτει.

Ο Τραμπ απευθύνεται τακτικά σε αυτή τη μερίδα των ψηφοφόρων, μέσω βίντεο που αναρτά στο TikTok και προκλητικών δηλώσεών του σε podcasts.

Η στρατηγική του φαίνεται να έχει αποτέλεσμα μεταξύ των φοιτητών του Georgia Tech, όπου ο 78χρονος Ρεπουμπλικάνος οργάνωσε τη Δευτέρα προεκλογική συγκέντρωση.

Ο 18χρονος Σέζαρ Βιέρα δηλώνει ότι θα ψηφίσει τον Τραμπ ήδη «από αύριο» (σ.σ. την Τρίτη) καθώς πολλές πολιτείες επιτρέπουν στους ψηφοφόρους να ψηφίζουν νωρίτερα.

«Ο Τραμπ θα είναι καλύτερος για τους νεαρούς Αμερικάνους» από τους Δημοκρατικούς, εκτιμά ο Βιέρα που έχει δέσει μια αμερικανική σημαία στους ώμους του.

«Είναι απλώς καλύτερος στο θέμα της οικονομίας», προσθέτει ο νεαρός που επισκευάζει σπίτια και φοβάται ότι δεν θα καταφέρει να αποκτήσει ποτέ δικό του.

Δεν ανησυχεί για το γεγονός ότι ο Τραμπ θα είναι ο γηραιότερος πρόεδρος στην ιστορία των ΗΠΑ; «Δεν με ενδιαφέρει», απαντά. «Εφόσον έχει το μυαλό του».

«Κανένας υποψήφιος δεν είναι τέλειος», σχολιάζει από την πλευρά του ο 19χρονοςΤρέντον Ντάικς, ο οποίος δηλώνει ότι δεν τον επηρεάζουν οι κατηγορίες περί ρατσισμού που εξαπολύει μέρος του αμερικανικού Τύπου και οι Δημοκρατικοί εις βάρος του Τραμπ.

«Κυβέρνησε ήδη τέσσερα χρόνια, δεν πιστεύω ότι έκανε κάτι ρατσιστικό», προσθέτει αυτός ο νεαρός που σπουδάζει πληροφορική και συμμετέχει δεύτερη φορά σε προεκλογική συγκέντρωση του Ρεπουμπλικάνου.

«Οι άνθρωποι εδώ είναι αξιαγάπητοι», δηλώνει ενθουσιασμένος. «Υπάρχει πραγματικά αυτή η αίσθηση ότι ανήκεις σε μια κοινότητα». Ο 19χρονος υποστήριζε αρχικά τον Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στις προεδρικές εκλογές, ο οποίος όμως αποσύρθηκε από την κούρσα.

Το σημαντικό για τον Τρέντον: ο Τραμπ να καταφέρει «να μας ενώσει πάνω από τους κομματικούς διχασμούς».

