Υπέρ της Καμάλα Χάρις ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ - «Είναι μια γυναίκα σκληρή, ατρόμητη και επίμονη»

Αποτελούσε μέχρι πρότινος ένα από τα «βαριά χαρτιά» των Δημοκρατικών, που είχαν ακουστεί για διάδοχοι του Τζο Μπάιντεν

Ένα από τα ονόματα που είχε τις πιο ισχυρές πιθανότητες να αντικαταστήσει τον Τζο Μπάιντεν, όταν θα αποχωρούσε από την κούρσα για τις προεδρικές εκλογές, ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ, πήρε θέση υπέρ της Κάμαλα Χάρις.

«Είναι μια γυναίκα σκληρή, ατρόμητη και επίμονη», έγραψε σε ανάρτησή του στο X, ενώ συμπλήρωσε ότι «με τη δημοκρατία μας και το μέλλον μας να διακυβεύονται, κανείς δεν είναι καλύτερος για να ασκήσει δίωξη κατά του σκοτεινού οράματος του Ντόναλντ Τραμπ και να οδηγήσει τη χώρα μας σε μια πιο υγιή κατεύθυνση από την αντιπρόεδρο της Αμερικής, Καμάλα Χάρις».

