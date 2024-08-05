Οι αρχές της Αυστραλίας ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα ότι αύξησαν το επίπεδο συναγερμού για το ενδεχόμενο να διαπραχθούν τρομοκρατικές ενέργειες στην επικράτεια σε «πιθανό», εξαιτίας της ανόδου «εξτρεμιστικών ιδεολογιών», έπειτα από σειρά πρόσφατων αιματηρών ενεργειών.

«Το περιβάλλον ασφαλείας της Αυστραλίας επιδεινώνεται, είναι πιο ασταθές και πιο απρόβλεπτο», δήλωσε στον Τύπο ο Μάικ Μπέρτζες, ο διευθυντής της ASIO (σ.σ. Australian Security Intelligence Organisation: υπηρεσία αντικατασκοπίας και εσωτερικής ασφαλείας).

«Ολοένα περισσότεροι Αυστραλοί ριζοσπαστικοποιούνται» και η χώρα είναι αντιμέτωπη με «απότομες αυξήσεις της πολιτικής πόλωσης», επέμεινε.

Δεν υπάρχει κάποιο απτό στοιχείο που να υποδεικνύει πως επίκειται «άμεση επίθεση», πάντως η ASIO εκτιμά ότι η απειλή θα είναι αυξημένη («άνω του 50%», κατά τον κ. Μπέρτζες) τους επόμενους δώδεκα μήνες.

«Η βία με πολιτικά κίνητρα πλέον εντάσσεται μαζί με την κατασκοπεία και την ξένη ανάμιξη στις βασικές ανησυχίες μας ως προς την ασφάλεια», σημείωσε ο κ. Μπέρτζες.

Η Αυστραλία βιώνει πολλαπλασιασμό των επιθέσεων με μαχαίρια τους τελευταίους μήνες.

Τον Απρίλιο, έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε επίθεση αυτής της φύσης σε εμπορικό κέντρο στο Σίδνεϊ. Ο δράστης, σαραντάρης με προβλήματα ψυχικής υγείας, σκοτώθηκε από πυρά της αστυνομίας.

Δυο ημέρες αργότερα, ιερωμένος ασσυριακής εκκλησίας μαχαιρώθηκε μέσα σε ναό στο Σίδνεϊ, κατά τη διάρκεια κηρύγματος που αναμεταδιδόταν απευθείας. Το θύμα επέζησε. Στον δράστη, 16 ετών, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για «τρομοκρατική ενέργεια».

Στις αρχές Μαΐου, άλλος έφηβος, επίσης 16χρονος, «ριζοσπαστικοποιημένος» και με προβλήματα ψυχικής υγείας, έπεσε νεκρός από πυρά της αστυνομίας σε προάστιο της Περθ (δυτικά) αφού τραυμάτισε έναν άνθρωπο σε ακόμα μία επίθεση με μαχαίρι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

