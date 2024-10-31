«Παράθυρο ευκαιρίας» για τον Ερντογάν η λύση του Κουρδικού

Για μανιφέστο του Ερντογάν μιλάει σήμερα ο φιλοκυβερνητικός Τύπος αναφερόμενος στη χθεσινή ομιλία του Τούρκου προέδρου στην κοινοβουλευτική του ομάδα. Ο Ερντογάν στήριξε πλήρως την πρόταση του εταίρου Ντεβλέτ Μπαχτσελί να δοθεί «δικαίωμα στην ελπίδα» για τον έγκλειστο με ισόβια από το 1999 αρχηγό του ΡΚΚ, Οτσαλάν, εφόσον αποκηρύξει την τρομοκρατία, ζητήσει από τα μέλη του ΡΚΚ να καταθέσουν τα όπλα και κηρύξει τη διάλυση της οργάνωσης. Ο τουρκικός λαός, είπε χθες ο Ερντογάν, βλέπει «το παράθυρο ευκαιρίας και είναι ενθουσιασμένος. Ξέρουμε ότι το έθνος μας υποστηρίζει την προσέγγισή μας για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων ώστε να απαλλαγεί η Τουρκία από το βάρος της τρομοκρατίας», είπε ο Τούρκος πρόεδρος, επευφημούμενος συνεχώς από το ακροατήριό του. «Στη γεωγραφία μας, o Τούρκος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Κούρδο και ο Κούρδος δεν μπορεί να ζήσει χωρίς τον Τούρκο» είπε.



Ωστόσο, ο πρόεδρος Ερντογάν διαχώρισε το ΡΚΚ της Τουρκίας από τους «βαρόνους της τρομοκρατίας» όπως είπε, εννοώντας τα παρακλάδια του ΡΚΚ στο Ιράκ και τη Συρία, εναντίον των οποίων ο τουρκικός στρατός συνεχίζει τις αεροπορικές επιδρομές μετά την τρομοκρατική επίθεση στην Άγκυρα. Ο πρόεδρος Ερντογάν κατηγόρησε τις Συριακές Κουρδικές Δημοκρατικές Δυνάμεις ως υπεύθυνες για την επίθεση της 23ης Οκτωβρίου με 5 νεκρούς και πάνω από 22 τραυματίες. Αν και την ευθύνη της επίθεσης ανέλαβε το ΡΚΚ, οι τουρκικές αρχές επέμειναν ότι οι δυο τρομοκράτες είχαν εισέλθει στην Τουρκία από τη Συρία.

Η Άγκυρα θέλει να επισπεύσει την επίλυση του Κουρδικού

Η χθεσινή ομιλία του Ερντογάν επιβεβαίωσε ότι η παρούσα τουρκική ηγεσία για διάφορους λόγους θέλει να τελειώσει με το Κουρδικό, τουλάχιστον στο εσωτερικό της, εφαρμόζοντας ακόμα και ακραία μέτρα. Η σύλληψη χθες του κουρδικής καταγωγής Αχμέτ Οζέρ, δημάρχου του Εσένγιουρτ, του μεγαλύτερου δήμου της Κωνσταντινούπολης, εξέπληξε αρνητικά πολλούς. Ο Αχμέτ Οζέρ, στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, συνελήφθη με την κατηγορία ότι συνεργαζόταν με το ΡΚΚ. Αυτή η κίνηση μπορεί να δημιουργεί σύγχυση τη στιγμή που η κυβερνητική συμμαχία διακηρύσσει αδελφοσύνη. Ωστόσο, στέλνει ένα μήνυμα προς όλους ότι η ειρηνευτική διαδικασία είναι έργο αποκλειστικά της κυβερνητικής συμμαχίας μέσω του Οτσαλάν, ο οποίος, σύμφωνα με τον Μπαχτσελί, θα πρέπει να παρουσιαστεί ενώπιον της κοινοβουλευτικής ομάδας του φιλοκουρδικού κόμματος DEM και να κηρύξει τη διάλυση του ΡΚΚ. Η προσοχή όλων είναι στραμμένη τώρα στο νησί Ιμραλί, όπου κρατείται με ισόβια κάθειρξη ο μεγαλύτερος, έως πρόσφατα, εχθρός της Τουρκίας.



Αντιδράσεις για τη σύλληψη του κουρδικής καταγωγής δημάρχου του Εσένγιουρτ



Στο μεταξύ, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η σύλληψη του δημάρχου του μεγαλύτερου δήμου της μητροπολιτικής περιφέρειας της Κωνσταντινούπολης, του Δήμου του Εσένγιουρτ με πληθυσμό πάνω από ένα εκατομμύριο, οι περισσότεροι κουρδικής καταγωγής. Ο Αχμέτ Οζέρ, κουρδικής καταγωγής από το Βαν της ανατολικής Τουρκίας, κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός, παλαιό μέλος του πρώην φιλοκουρδικού κόμματος HDP του Σελαχατίν Ντεμιρτάς και τώρα στέλεχος του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, τέθηκε υπό κράτηση χθες το πρωί στο σπίτι του, στο πλαίσιο της έρευνας για την τρομοκρατία, και κηρύχθηκε προφυλακιστέος μετά την κατάθεσή του στο γραφείο του εισαγγελέα χθες το βράδυ. Σε γραπτή ανακοίνωση το υπουργείο Εσωτερικών της Τουρκίας ανέφερε ότι «Ο ύποπτος δήμαρχος του Εσένγιουρτ, Αχμέτ Οζέρ, συνελήφθη για το αδίκημα ότι ήταν μέλος της Ένοπλης Τρομοκρατικής Οργάνωσης PKK/KCK στο πλαίσιο της έρευνας που πραγματοποιήθηκε.» Η Γενική Εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε ότι η σύλληψη έγινε «στο πλαίσιο ερευνών με στόχο τον εντοπισμό μελών και δραστηριοτήτων του PKK / KCK». Το γραφείο του εισαγγελέα ισχυρίστηκε ότι κατά τη διάρκεια μιας δεκαετούς αναδρομικής έρευνας ο Οζέρ φέρεται να είχε επαφές με 694 άτομα, που φέρονται να ήταν «μέλη της τρομοκρατικής οργάνωσης».



Ο Οζέρ δεν αποδέχτηκε τις κατηγορίες. Μίλησε για κατασκευασμένη υπόθεση, που στήθηκε για να αντισταθμίσει πολιτικές εξελίξεις. Όπως είπε χαρακτηριστικά: «Έχει δημιουργηθεί η υποδομή για τον διορισμό διαχειριστή». Λίγη ώρα μετά τις δηλώσεις του, ο Αντικυβερνήτης της Κωνσταντινούπολης Τζαν Ακσόι διορίστηκε διαχειριστής του Δήμου Εσένγιουρτ (ενώ ο Οζέρ βρίσκεται προφυλακισμένος).



Η Χουριέτ αναφέρει ότι ο αρχηγός του ΛΡΚ Οζγκιούρ Οζέλ επέκρινε τη σύλληψη του Οζέρ, αναφερόμενος στη νίκη του Οζέρ στις δημοτικές εκλογές του περασμένου Μαρτίου: «Εκείνοι που εξέδωσαν καθαρό μητρώο στον Οζέρ πριν από έξι μήνες συνέλαβαν τον δήμαρχό μας με βάση αφηρημένους ισχυρισμούς και δηλώσεις από ένα βιβλίο που έγραψε πριν από χρόνια». Ο Οζέλ δήλωσε ότι αυτή η εξέλιξη δεν ήταν ανεξάρτητη από τις εξελίξεις των τελευταίων εβδομάδων.



Το φιλοκουρδικό κόμμα DEM δήλωσε ότι αυτή η σύλληψη δεν ήταν σύμπτωση. «Δεν πρέπει να παραμείνουμε θεατές σε αυτόν τον σφετερισμό της λαϊκής βούλησης», δήλωσε εκπρόσωπος του κόμματος. Ενώ ο δήμαρχος του CHP στον Μητροπολιτικό Δήμο της Κωνσταντινούπολης, Eκρέμ Ιμάμογλου, ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για μια «στημένη υπόθεση».



Χιλιάδες πολίτες συγκεντρώθηκαν από χθες βράδυ έξω από το δημαρχείο του Εσένγιουρτ για να διαμαρτυρηθούν για τη σύλληψη του δημάρχου τους.

Μέρος ενός κύματος συλλήψεων

Η σύλληψη του πρώην δημάρχου του Εσένγιουρτ φαίνεται να είναι μέρος ενός κύματος συλλήψεων που συνεχίζεται μετά από την τρομοκρατική επίθεση της 23ης Οκτωβρίου στην Άγκυρα. Μόνο την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου, εκτός από τον δήμαρχο του Εσένγιουρτ, η τουρκική αστυνομία είχε συλλάβει 17 άτομα για φερόμενους δεσμούς με το PKK.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.