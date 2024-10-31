Η συνθήκη την οποία σκοπεύουν να υπογράψουν σύντομα η Ρωσία και το Ιράν θα περιλαμβάνει στενότερη αμυντική συνεργασία, δήλωσε σήμερα ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Οι στρατιωτικοί δεσμοί των δύο χωρών είναι πηγή βαθιάς ανησυχίας για τη Δύση καθώς η Ρωσία διεξάγει πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας ενώ το Ιράν και το Ισραήλ ανταλλάσσουν πυραυλικά και αεροπορικά πλήγματα στη Μέση Ανατολή.

«Η συνθήκη για μια συνολική στρατηγική σύμπραξη ανάμεσα στη Ρωσία και το Ιράν που ετοιμάζεται θα γίνει ένας σημαντικός παράγοντας στην ενίσχυση των ρωσοϊρανικών σχέσεων», δήλωσε ο Λαβρόφ στην κρατική τηλεόραση.

Είπε πως η συμφωνία ετοιμάζεται για να υπογραφεί «στο εγγύς μέλλον». Η Ρωσία έχει πει πως αναμένει ότι ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν θα επισκεφθεί τη Μόσχα πριν από τα τέλη του έτους.

«Θα επιβεβαιώσει την επιθυμία των μερών για στενότερη συνεργασία στο πεδίο της άμυνας και της αλληλεπίδρασης προς όφελος της ειρήνης και της ασφάλειας στο περιφερειακό και το εθνικό επίπεδο», είπε ο Λαβρόφ. Δεν διευκρίνισε τι μορφή θα λάβουν οι αμυντικοί δεσμοί.

Η Ρωσία έχει βαθύνει τους δεσμούς της με το Ιράν και τη Βόρεια Κορέα, που είναι πολύ ανταγωνιστικές προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφότου ξεκίνησε τον πόλεμο με την Ουκρανία.

Ο πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας υπέγραψαν παρόμοια "συνολική" συνθήκη τον Ιούνιο, περιλαμβανομένης μιας ρήτρας αμοιβαίας αμυντικής συνδρομής, και οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ λένε πως η Πιονγκγιάνγκ έχει στείλει κάπου 10.000 στρατιώτες στη Ρωσία για πιθανή ανάπτυξη στον πόλεμο.

Η Ρωσία δεν έχει αρνηθεί την παρουσία τους και λέει ότι θα εφαρμόσει τη συνθήκη όπως θεωρεί ότι είναι κατάλληλο.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες κατηγόρησαν την Τεχεράνη τον Σεπτέμβριο ότι παρέδωσε μικρού βεληνεκούς βαλλιστικούς πυραύλους στη Ρωσία για χρήση εναντίον της Ουκρανίας, και επέβαλαν κυρώσεις σε πλοία και εταιρίες που όπως λένε εμπλέκονταν στην παράδοση ιρανικών όπλων.

Η Τεχεράνη αρνείται ότι προμηθεύει στη Μόσχα πυραύλους ή χιλιάδες μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) τα οποία σύμφωνα με το Κίεβο και Δυτικούς αξιωματούχους χρησιμοποιεί η Ρωσία εναντίον στρατιωτικών στόχων και για να καταστρέψει πολιτικές υποδομές, περιλαμβανομένου του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας.

Το Κρεμλίνο αρνήθηκε να επιβεβαιώσει την παραλαβή ιρανικών πυραύλων αλλά παραδέχθηκε πως η συνεργασία του με το Ιράν περιλαμβάνει "τους πιο ευαίσθητους τομείς".

