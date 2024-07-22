ΗΠΑ: Τη συγκέντρωση του υψηλότερου ποσού εντός 2024 ανακοίνωσε οργάνωση υποστήριξης των Δημοκρατικών

Η οργάνωση συγκέντρωσης κεφαλαίων υπέρ του Δημοκρατικού κόμματος ActBlue ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή (τοπική ώρα· τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας) πως κατέγραψε το υψηλότερο ποσό που εξασφαλίστηκε μέσα σε μια μέρα ενόψει των προεδρικών εκλογών στις ΗΠΑ την 5η Νοεμβρίου, αφού ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε πως αποσύρεται από την κούρσα και υποστηρίζει την αντιπρόεδρό του Κάμαλα Χάρις για να είναι η υποψήφια της παράταξης.

«Ως τις 21:00 (τοπική ώρα· ως τις 04:00 σήμερα ώρα Ελλάδας), η βάση του κόμματος είχε συγκεντρώσει 46,7 εκατομμύρια δολάρια (42,8 εκατ. ευρώ) μέσω της ActBlue μετά την έναρξη της εκστρατείας της αντιπροέδρου Κάμαλας Χάρις. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσό που έχει συγκεντρωθεί μέσα σε μια μέρα στον (προεκλογικό) κύκλο του 2024», διαβεβαίωσε η οργάνωση αυτή, η οποία συγκεντρώνει κεφάλαια μέσω διαδικτύου για τους υποψήφιους των Δημοκρατικών.

