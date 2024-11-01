Λογαριασμός
ΥΠΕΞ Νότιας Κορέας: Εξετάζει μεγαλύτερη βοήθεια στην Ουκρανία μετά τη βοήθεια της Βόρειας Κορέας

Η Σεούλ θα παρακολουθεί το επίπεδο συμμετοχής των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία και τι έλαβε η Πιονγκγιάνγκ από τη Μόσχα σε αντάλλαγμα

Cho Tae-yul

Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Cho Tae-yul, ρώτησε την Παρασκευή εάν η Σεούλ θα μπορούσε να στείλει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία ως απάντηση στη βοήθεια της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία, είπε ότι όλα τα πιθανά σενάρια βρίσκονται υπό εξέταση.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Οτάβα του Καναδά, είπε ότι η Σεούλ θα παρακολουθεί το επίπεδο συμμετοχής των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία και τι έλαβε η Πιονγκγιάνγκ από τη Μόσχα σε αντάλλαγμα.

