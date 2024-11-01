Ο υπουργός Εξωτερικών της Νότιας Κορέας Cho Tae-yul, ρώτησε την Παρασκευή εάν η Σεούλ θα μπορούσε να στείλει περισσότερα όπλα στην Ουκρανία ως απάντηση στη βοήθεια της Βόρειας Κορέας στη Ρωσία, είπε ότι όλα τα πιθανά σενάρια βρίσκονται υπό εξέταση.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου στην Οτάβα του Καναδά, είπε ότι η Σεούλ θα παρακολουθεί το επίπεδο συμμετοχής των βορειοκορεατικών στρατευμάτων στη Ρωσία και τι έλαβε η Πιονγκγιάνγκ από τη Μόσχα σε αντάλλαγμα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.