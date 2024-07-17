Εκατοντάδες αστυνομικοί από την Κένυα ενισχύουν τον αγώνα κατά των συμμοριών στην Αϊτή

Νέο απόσπασμα 200 κενυατών αστυνομικών έφθασε χθες Τρίτη στην Αϊτή, όπου θα συμμετάσχει σε διεθνή αποστολή με σκοπό την αποκατάσταση της ασφάλειας στο κράτος της Καραϊβικής, που συνεχίζει να μαστίζεται από τη βία των συμμοριών, σύμφωνα με συγκλίνουσες πηγές.

Η Κένυα είχε προτείνει να συνεισφέρει συνολικά χίλιους αστυνομικούς στην Πολυεθνική Αποστολή Υποστήριξης Ασφαλείας (ΠΑΥΑ) που έχει αρχίσει πλέον να αναπτύσσεται στην Αϊτή· δυνάμεις αναμένεται να στείλουν επίσης το Μπανγκλαντές, το Μπενίν, το Τσαντ, οι Μπαχάμες και τα Μπαρμπάντος. Η αποστολή θα αριθμεί συνολικά 2.500 μέλη.

Σύμφωνα με τις αϊτινές αρχές, το απόσπασμα που έφθασε χθες αυξάνει σε 400 τον αριθμό των κενυατών αστυνομικών που έχουν αναπτυχθεί στη χώρα.

«Διακόσιοι κενυάτες αστυνομικοί έφθασαν την 25η Ιουνίου, στους οποίους προστέθηκαν 200» χθες, διαβεβαίωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πηγή του στο γραφείο του αϊτινού μεταβατικού πρωθυπουργού Γκάρι Κονίλ.

Η ΠΑΥΑ, που έλαβε πράσινο φως του ΟΗΕ και καταρχήν εντολή διάρκειας ενός έτους (ως τον Οκτώβριο του 2024), σκοπός είναι να βοηθήσει την αϊτινή αστυνομία στις επιχειρήσεις της για να παταχθούν οι συμμορίες και η εγκληματικότητα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των υποδομών και να επιτρέψει οι πολίτες να έχουν πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια.

Η Αϊτή είναι αντιμέτωπη εδώ και χρόνια με τη μάστιγα της βίας πάνοπλων συμμοριών, οι οποίες ελέγχουν περίπου το 80% της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς και σημαντικούς οδικούς άξονες.

Η δράση τους κλιμακώθηκε ραγδαία νωρίτερα φέτος, αναγκάζοντας τον αμφισβητούμενο de facto πρωθυπουργό Αριέλ Ανρί να υποβάλει την παραίτησή του.

Πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στο αρχηγείο της κενυατικής αστυνομίας στο Ναϊρόμπι είπαν πως πλέον έχουν αναχωρήσει 600 αστυνομικοί για την Αϊτή, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έφθασαν στη χώρα χθες.

«Θα πάνε κι άλλοι σύντομα, ώσπου να φθάσουμε τους χίλιους», εξήγησε μια από τις πηγές.

Η κενυατική δύναμη συμπεριλαμβάνει πολλά μέλη μονάδων των ειδικών δυνάμεων, ιδίως της αντιτρομοκρατικής μονάδας Recce Squad, η οποία είχε επέμβει κατά τη διάρκεια επιθέσεων τζιχαντιστών της σομαλικής οργάνωσης Σεμπάμπ στο κενυατικό έδαφος (στο πανεπιστήμιο Γκαρίσα το 2015, στα εμπορικά κέντρα Westgate και Dusit το 2013 και το 2019 αντίστοιχα).

Η ανάπτυξη της δύναμης της Κένυας γίνεται με τις ευλογίες του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ μεν, αλλά συναντά αντίσταση και προκαλεί σφοδρές αντιδράσεις στην ίδια τη χώρα.

Το αντιπολιτευόμενο κόμμα «Συμμαχία του τρίτου δρόμου» (Thirdway Alliance) υπέβαλε στα μέσα Μαΐου νέα προσφυγή για να εμποδιστεί, κατηγορώντας την κυβέρνηση πως αψηφά απόφαση της 26ης Ιανουαρίου που ανακήρυξε την αποστολή αυτή «αντισυνταγματική».

Ο Εκούρου Αουκότ, ηγετικό στέλεχος του κόμματος, δήλωσε στα τέλη Ιουνίου πως υποβλήθηκε αίτημα να εκδοθεί «διαταγή εναντίον της ανάπτυξης», κατηγορώντας τον κενυάτη πρόεδρο Γουίλιαμ Ρούτο πως έχει μετατραπεί σε «σκλάβο της Αμερικής», «των οπαδών της παγκοσμιοποίησης» και «των ιμπεριαλιστών».

Η Ουάσιγκτον αναζητούσε με ανυπομονησία κάποια χώρα να αναλάβει εθελοντικά να ηγηθεί της διεθνούς οπλισμένης δύναμης· έχει υποσχεθεί κεφάλαια και επιμελητειακή υποστήριξη.

Πάντως ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απέκλεισε κατηγορηματικά το ενδεχόμενο νέας αμερικανικής επέμβασης στην Αϊτή, τη φτωχότερη χώρα του δυτικού ημισφαιρίου, όπου έδρασαν επανειλημμένα δυνάμεις των ΗΠΑ στο παρελθόν.

Η μη κυβερνητική οργάνωση Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (Human Rights Watch, HRW) έχει εκφράσει ανησυχίες για την αποστολή στην Αϊτή και αμφιβολίες όσον αφορά τη χρηματοδότησή της.

Επιπλέον, οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν κατηγορήσει επανειλημμένα την κενυατική αστυνομία για τη χρήση δυσανάλογης βίας και για εξωδικαστικές δολοφονίες, ειδικά μετά τις αντικυβερνητικές διαδηλώσεις που συντάραξαν το κράτος της ανατολικής Αφρικής τον Ιούνιο, όταν δεκάδες διαδηλωτές έχασαν τη ζωή τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

