Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν θα αποπειραθεί να αποπέμψει τον πρόεδρο της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας (Federal Reserve) Τζερόμ Πάουελ προτού ολοκληρωθεί η θητεία του, ενώ εξετάζει το ενδεχόμενο να αναθέσει στον διευθύνοντα σύμβουλο της τράπεζας JPMorgan, τον Τζέιμι Ντάιμον, το υπουργείο Οικονομικών αν κερδίσει τις εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, είπε ο Ρεπουμπλικάνος υποψήφιος σε συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg τον περασμένο μήνα και μεταδόθηκε χθες Τρίτη.

Η συνέντευξη παραχωρήθηκε στα τέλη του Ιουνίου, διευκρίνισε το πρακτορείο.

Η θητεία του κ. Πάουελ ολοκληρώνεται το 2026 και ο ενδιαφερόμενος έχει πει επανειλημμένα πως εννοεί να την ολοκληρώσει. Η συμμετοχή του στο διοικητικό συμβούλιο της Fed θα τερματιστεί το 2028.

Ο κ. Πάουελ, αρχικά επιλογή του Μπαράκ Ομπάμα, ονομάστηκε επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ από τον κ. Τραμπ κι ανέλαβε στις αρχές του 2018· όμως ο πρώην πρόεδρος στράφηκε πολύ γρήγορα εναντίον του, καταφερόμενος εναντίον των αυξήσεων των κατευθυντήριων επιτοκίων που αποφάσισε. Ήθελε να τον αποπέμψει, αλλά κατέληξε στο συμπέρασμα πως δεν είχε τη δυνατότητα. Συνέχισε πάντως να τον επικρίνει συστηματικά.

Από την πλευρά της, η διοίκηση της Τζέι Πι Μόργκαν απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο. Ως πρότινος, ο μεγιστάνας καταφερόταν επίσης εναντίον του κ. Ντάιμον. Τον χαρακτήρισε πέρυσι «υπερτιμημένο γκλομπαλιστή» μέσω Truth Social.

Ο κ. Τραμπ αξίωσε στη συνέντευξη η Fed να μην μειώσει τα επιτόκια πριν από τις εκλογές. Ο κ. Πάουελ, που ερωτήθηκε επανειλημμένα τελευταία αν οι εκλογές θα βαρύνουν στις αποφάσεις νομισματικής πολιτικής της ομοσπονδιακής κεντρικής τράπεζας, αντέτεινε πως δεν επηρεάζονται από την πολιτική συγκυρία.

Μολονότι ο Τζέιμι Ντάιμον καταδίκασε έντονα την αιματηρή επίθεση οπαδών του Ντόναλντ Τραμπ στο ομοσπονδιακό Καπιτώλιο την 6η Ιανουαρίου 2021, πρόσφατα εξήρε κάποιες από τις πολιτικές του και τις θέσεις του. «Είχε, λίγο ως πολύ, δίκιο για το NATO, δίκιο για τη μετανάστευση. Έδωσε ώθηση στην οικονομία. Οι φορολογικές μεταρρυθμίσεις του είχαν αποτέλεσμα. Είχε εν μέρει δίκιο για την Κίνα. Δεν έκανε λάθος για κάποια από αυτά τα κρίσιμα ζητήματα», δήλωσε ο κ. Ντάιμον νωρίτερα φέτος στο CNBC.

Στη συνέντευξη του στο Μπλούμπεργκ, ο υποψήφιος της αμερικανικής δεξιάς είπε ακόμη πως έχει σκοπό να μειώσει τον φορολογικό συντελεστή για τις επιχειρήσεις ως και στο 15%.

Αναφερόμενος στην Κίνα, είπε πως σκοπεύε να προχωρήσει στην επιβολή δασμών από 60 ως 100% σε διάφορα προϊόντα. Είπε ακόμη πως θα εξετάσει την επιβολή δασμών 10% σε άλλες χώρες που δεν αγοράζουν αρκετά αμερικανικά αγαθά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.