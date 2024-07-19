Το ανώτατο δικαστήριο των Ηνωμένων Εθνών αποφάνθηκε ότι η κατοχή από το 1967 των παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ είναι «παράνομη», σημειώνοντας ότι πρέπει να τερματιστεί «το συντομότερο δυνατό» και προσθέτοντας ότι ισραηλινοί εποικισμοί στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου, σε μια γνωμοδότηση που εκδόθηκε σήμερα.

Η γνωμοδότηση των δικαστών στο Διεθνές Δικαστήριο δεν είναι δεσμευτική, αλλά έχει βαρύτητα, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

«Οι ισραηλινοί εποικισμοί στη Δυτική Όχθη και την Ανατολική Ιερουσαλήμ, και το καθεστώς που συνδέεται με αυτούς, έχουν ανεγερθεί και διατηρούνται κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου», δήλωσε ο πρόεδρος του Δικαστηρίου Ναουάφ Σαλάμ, αναγιγνώσκοντας τα πορίσματα μιας επιτροπής 15 δικαστών.

Το Δικαστήριο επίσης κρίνει ότι το Ισραήλ πρέπει να αποζημιώσει για ζημιές που προκλήθηκαν από την κατοχή των παλαιστινιακών εδαφών.

Η υπόθεση είχε ξεκινήσει έπειτα από ένα αίτημα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, του 2022 πριν από τον σημερινό πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είχε ζητήσει από το Δικαστήριο να αξιολογήσει τις νομικές συνέπειες της «παρατεταμένης κατοχής, εποικισμού και προσάρτησης» παλαιστινιακών εδαφών από το Ισραήλ, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, και σχετικών πολιτικών της ισραηλινής κυβέρνησης.

Πηγή: skai.gr

