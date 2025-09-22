Έκλεισε το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης λόγω παρουσίας drones στον εναέριο χώρο

Κλειστό είναι αυτή τη στιγμή το αεροδρόμιο Kastrup στην Κοπεγχάχη σύμφωνα με το Reuters.

Σύμφωνα με την αστυνομία της πόλης, εντοπίστηκαν τουλάχιστον δύο μεγάλα σε μέγεθος drones να πετάνε πάνω από τον εναέριο χώρο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας της Δανίας.

Το εξειδικευμένο ιστότοπο Flightradar που παρακολουθεί τις αερομεταφορές, ανέφερε πως όλες οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις έχουν διακοπεί από τις 20.26, τοπική ώρα. Τουλάχιστον 11 πτήσεις έχουν κατευθυνθεί σε άλλα αεροδρόμια.

Το αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης βρίσκεται κοντά στα σύνορα με τη Σουηδία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.