Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Χίθροου: Εκκενώθηκε ο τερματικός σταθμός 4

Ένας από τους τέσσερις τερματικούς σταθμούς του αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο έκλεισε και εκκενώθηκε τη Δευτέρα, καθώς οι υπηρεσίες εκτάκτου ανάγκης ανταποκρίθηκαν σε περιστατικό, ανακοίνωσε η διοίκηση του αεροδρομίου.

«Παρακαλούμε μην ταξιδεύετε προς το Τερματικό 4. Οι συνάδελφοί μας παρέχουν υποστήριξη στους επιβάτες που βρίσκονται στον χώρο. Θα δώσουμε περισσότερες πληροφορίες το συντομότερο δυνατόν. Όλα τα άλλα τερματικά λειτουργούν κανονικά», ανέφερε το Χίθροου σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ.

Εκπρόσωπος του αεροδρομίου δήλωσε σχετικά: «Ο χώρος του check-in στον τερματικό σταθμό 4 έχει κλείσει και εκκενωθεί, ενόσω οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διαχειρίζονται ένα περιστατικό».

«Ζητούμε από τους επιβάτες να μην ταξιδεύουν προς τον Τερματικό Σταθμό 4 και παρέχουμε υποστήριξη σε όσους βρίσκονται ήδη στον χώρο. Όλοι οι άλλοι τερματικοί σταθμοί λειτουργούν κανονικά. Θα παράσχουμε περαιτέρω πληροφορίες το συντομότερο δυνατό», προσέθεσε ο εκπρόσωπος.

Heathrow now handing out water, bosh! pic.twitter.com/xD6QR8hoBR — Harry Smith (@HarrySmithDev) September 8, 2025

Παράλληλα, η Εθνική Σιδηροδρομική Υπηρεσία της Βρετανίας (National Rail) ανακοίνωσε ότι τα δρομολόγια των τρένων δεν θα πραγματοποιούν στάση στον Τερματικό Σταθμό 4 του Χίθροου, λόγω του εν εξελίξει περιστατικού που διαχειρίζονται οι αρμόδιες αρχές.

Ένας εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Λονδίνου δήλωσε: «Οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται σε πιθανό περιστατικό με επικίνδυνα υλικά στο αεροδρόμιο Χίθροου.

«Εξειδικευμένες ομάδες έχουν αναπτυχθεί για να πραγματοποιήσουν αξιολόγηση του τόπου και μέρος του αεροδρομίου έχει εκκενωθεί προληπτικά, ενώ οι πυροσβέστες ανταποκρίνονται».

Πηγή: skai.gr

