Μετά από χρόνια περικοπών στον στρατιωτικό της προϋπολογισμό, η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε σήμερα την αγορά όπλων ακριβείας μεγάλου βεληνεκούς, ώστε να ενισχύσει την αποτρεπτική ικανότητα της χώρας, καθώς η Κοπεγχάγη κρίνει ότι η ρωσική απειλή θα επιβαρύνει την Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Η Ρωσία θα συνεχίσει να συνιστά απειλή για τη Δανία και την Ευρώπη για πολλά ακόμη χρόνια», δήλωσε η πρωθυπουργός Μέτε Φρέντερικσεν σε συνέντευξη Τύπου.

Η Κοπεγχάγη θα αγοράσει κυρίως drones και πυραύλους, τους οποίους ορισμένοι από τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ «κατέχουν ή βρίσκονται στη διαδικασία απόκτησης», δήλωσε ο υπουργός Άμυνας Τρελς Λουντ Πούλσεν. Ο τύπος των όπλων δεν έχει ακόμη καθοριστεί.

«Χάρη σε αυτά τα όπλα, η άμυνα θα είναι σε θέση να πλήττει στόχους σε μεγάλες αποστάσεις και, για παράδειγμα, να εξουδετερώνει εχθρικές πυραυλικές απειλές», πρόσθεσε η Δανή πρωθυπουργός, κάνοντας λόγο για «για μια παραδειγματική αλλαγή στην αμυντική πολιτική της Δανίας».

Η κίνηση αυτή της σκανδιναβικής χώρας θα α συμβάλει στο στόχο του ΝΑΤΟ να είναι η Ευρώπη σε θέση να αμυνθεί το αργότερο έως το 2030, σημείωσε από την πλευρά του ο υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν.

Από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ο επανεξοπλισμός της Δανίας αποτελεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση της σοσιαλδημοκράτισσας Φρέντερικσεν.

Αυτό το κράτος μέλος του ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα δαπανήσει 58 δισεκατομμύρια δανικές κορώνες (9,20 δισεκατομμύρια δολάρια) σε συστήματα αεροπορικής άμυνας ευρωπαϊκής κατασκευής, τη μεγαλύτερη αγορά όπλων που έχει κάνει ποτέ η σκανδιναβική αυτή χώρα.

