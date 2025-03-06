Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απαίτησε από τη Χαμάς την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, απευθύνοντας την «τελευταία προειδοποίηση» προς τους μαχητές της οργάνωσης και προτρέποντας την ηγεσία της να εγκαταλείψει τον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος τονίζει μεταξύ άλλων: «Αυτή είναι η τελευταία σας προειδοποίηση! Για την ηγεσία, τώρα είναι η ώρα να φύγετε από τη Γάζα, όσο έχετε ακόμη αυτήν την ευκαιρία. Επίσης, προς τον λαό της Γάζας: Ένα όμορφο μέλλον σας περιμένει, όχι όμως εάν κρατάτε ομήρους. Εάν το κάνετε, είστε νεκροί!».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ προειδοποίησε πως οι συνέπειες θα είναι ανυπολόγιστες εάν δεν επιστραφούν αμέσως οι όμηροι.

Πηγή: skai.gr

