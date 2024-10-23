Η Ουκρανία έλαβε σήμερα αλλή μια δόση - σχεδόν 1,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων - από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πέμπτης αναθεώρησης του προγράμματος, δήλωσε ο πρωθυπουργός Ντένις Σμιχάλ.

«Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη σημαντικών, μη στρατιωτικών δαπανών του προϋπολογισμού», δήλωσε ο Σμιχάλ.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, η ξένη βοήθεια είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία, καθώς αυξάνεται η οικονομική πίεση που προκαλείται από την πλήρους κλίμακας ρωσική εισβολή.

Η πολιορκούμενη χώρα έλαβε 42,5 δισεκατομμύρια δολάρια σε εξωτερική χρηματοδότηση πέρυσι, επιτρέποντάς της να λειτουργήσει εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου.

Το ΔΝΤ κατέληξε σε μια προκαταρκτική συμφωνία με την Ουκρανία για να παράσχει στο Κίεβο άλλη μια δόση τον Σεπτέμβριο.

Πηγή: skai.gr

