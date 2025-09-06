Έιβα Ντουβερνέ και Στέισι Άλαστερ τιμήθηκαν για τη συμβολή τους στην προώθηση της ισότητας

Η Έιβα Ντουβερνέ, διακεκριμένη σκηνοθέτις, και η Στέισι 'Αλαστερ, διευθύντρια του U.S. Open, βραβεύτηκαν με το Βραβείο Πρωταθλητές της Ισότητας Μπίλι Τζιν Κινγκ, ως αναγνώριση για τη σημαντική συμβολή τους στον κινηματογράφο και τον αθλητισμό αντίστοιχα.

Το εν λόγω βραβείο, που απονέμεται σε εκείνους που πρωτοστατούν για την ισότητα των φύλων, θεσπίστηκε το 2023, σηματοδοτώντας τα 50 χρόνια από τη στιγμή που η θρυλική Μπίλι Τζιν Κινγκ πέτυχε τη θεσμοθέτηση της ίσης αμοιβής για γυναίκες και άνδρες αθλητές στο U.S. Open.

Τιμές απονεμήθηκαν επίσης σε εκπροσώπους από τις 17 περιφερειακές ενώσεις της USTA, με τη διάκριση της αφοσίωσής τους στην προώθηση της ισότητας και της συμπερίληψης στον αθλητισμό.

Η αμερικανίδα δημιουργός Ντουβερνέ, μιλώντας στο Associated Press πριν την τελετή, σημείωσε: «Ήταν υπέροχο που με σκέφτηκαν. Η Μπίλι Τζιν Κινγκ είναι σίγουρα ένα σύμβολο πέρα από τον αθλητισμό». Πρόσθεσε ακόμη: «Είναι τιμή μου, κάθε φορά που έχω την ευκαιρία να βρίσκομαι κοντά της».

Η επιρροή της Ντουβερνέ και της Άλαστερ

Η Ντουβερνέ έγινε γνωστή διεθνώς για ταινίες όπως τα «Selma» και «A Wrinkle in Time». Ήταν η πρώτη μαύρη γυναίκα που σκηνοθέτησε ταινία υποψήφια για Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας και έλαβε το Βραβείο Καλύτερης Σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάντανς, καταγράφοντας σημαντικά ορόσημα στον χώρο των τεχνών.

Η Στέισι 'Αλαστερ, από την πλευρά της, είναι η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη διεύθυνση του U.S. Open και αναμένεται να αποχωρήσει μετά το τέλος του φετινού τουρνουά. Σημαντική ήταν η παρουσία της ως πρόεδρος και διευθύνουσα σύμβουλος της WTA, όπου συνέβαλε καθοριστικά στην υιοθέτηση ίσων χρηματικών επάθλων σε μεγάλους αγώνες όπως το Γαλλικό Όπεν και το Γουίμπλεντον.

Παρουσία εμβληματικών μορφών στην τελετή

Στο παρελθόν, το ίδιο βραβείο είχε απονεμηθεί στη θρυλική Βένους Γουίλιαμς και στην τηλεοπτική παραγωγό Σόντα Ράιμς. Στην εφετινή τελετή, και οι δύο βρέθηκαν μαζί με τη Ντουβερνέ, συμμετέχοντας σε μια συζήτηση για τις καριέρες και τα ζητήματα ισότητας.

Η Γουίλιαμς τόνισε τη σημασία της ισότητας, δηλώνοντας: «Όταν αρνείσαι την ισότητα, κάνεις τον κόσμο σου μικρότερο». Συνέχισε σημειώνοντας: «Ο κόσμος είναι τόσο μεγάλος. Υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα να ζήσεις, να γνωρίσεις και να καταλάβεις... Είναι ένας απίστευτος κόσμος, αν του το επιτρέψεις».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

