Το Ισραήλ δημιουργεί ανθρωπιστική ζώνη στη Χαν Γιουνίς - Καλεί σε εκκένωση της Γάζας

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου ότι δημιουργεί μια ανθρωπιστική ζώνη στην περιοχή Αλ-Μαουάσι στη Χαν Γιουνίς της Γάζας, καθώς σχεδιάζει επέκταση των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ζώνη θα περιλαμβάνει υποδομές όπως κινητά νοσοκομεία, αγωγούς νερού, μονάδες αφαλάτωσης και προμήθειες τροφίμων.

Εκπρόσωπος του στρατού κάλεσε τους κατοίκους της Γάζας να εκκενώσουν τις περιοχές τους και να μεταβούν στη ζώνη αυτή.

🚚 𝐓𝐡𝐞 𝐈𝐃𝐅 𝐀𝐧𝐧𝐨𝐮𝐧𝐜𝐞𝐬 𝐭𝐡𝐞 𝐃𝐞𝐬𝐢𝐠𝐧𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐨𝐟 𝐚 𝐇𝐮𝐦𝐚𝐧𝐢𝐭𝐚𝐫𝐢𝐚𝐧 𝐀𝐫𝐞𝐚 𝐢𝐧 𝐊𝐡𝐚𝐧 𝐘𝐮𝐧𝐢𝐬 following the expansion of the ground operation in Gaza City



In coordination with @cogatonline, the humanitarian infrastructure includes:

•… pic.twitter.com/i6gPHEr2cj — Israel Defense Forces (@IDF) September 6, 2025

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πριν από λίγες ώρες ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται σε «πολύ εις βάθος» διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς και ότι κάλεσε παλαιστινιακή ένοπλη οργάνωση να απελευθερώσει όλους τους ομήρους που κρατούνται στη Γάζα.

«Βρισκόμαστε σε πολύ εις βάθος διαπραγματεύσεις με τη Χαμάς» δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ στους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι η κατάσταση θα είναι «δύσκολη» και «άσχημη» εάν η Χαμάς συνεχίσει να κρατά ομήρους Ισραηλινούς.

«Είπατε θα τους αφήσουμε όλους να φύγουν, τώρα αφήστε τους όλους να φύγουν. Και θα συμβούν πολύ καλύτερα πράγματα για εσάς, αλλά αν δεν τους αφήσετε όλους να φύγουν, θα είναι μια δύσκολη κατάσταση, θα είναι άσχημη» είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι η Χαμάς «ζητά κάποια πράγματα που είναι καλά», χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες, σύμφωνα με το Reuters.

Περίπου 50 Ισραηλινοί όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται από τη Χαμάς στη Γάζα, με 20 από αυτούς να πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Η Χαμάς έχει δηλώσει ότι θα απελευθερώσει ορισμένους ομήρους στο πλαίσιο μιας προσωρινής εκεχειρίας, ενώ ο Τραμπ έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι επιθυμεί την απελευθέρωση όλων των ομήρων.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ο πόλεμος στη Γάζα θα τελείωνε μόνο εάν απελευθερώνονταν όλοι οι όμηροι, η Χαμάς αφοπλιζόταν, το Ισραήλ εγκαθίδρυε τον έλεγχο ασφαλείας στον θύλακα και δημιουργούνταν μια εναλλακτική πολιτική διοίκηση. Η Χαμάς απαιτεί τον τερματισμό του πολέμου και την αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα.

