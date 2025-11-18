Είναι πολλά το ένα τρισ. δολάρια... - Ο Τραμπ υπερασπίστηκε τον Μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία του Κασόγκι

Με μια προκλητική -ακόμη και για τα δικά του δεδομένα- δήλωση, ο Ντόναλντ Τραμπ υποβάθμισε τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, αποκαλώντας τον δημοσιογράφο «εξαιρετικά αμφιλεγόμενο» και καλύπτοντας πλήρως τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, παρά το πόρισμα της CIA ότι ο πρίγκιπας διάδοχος έδωσε την εντολή για το έγκλημα.

Ο Τραμπ, απαντώντας την Τρίτη σε ερώτηση δημοσιογράφου προς τον πρίγκιπα διάδοχο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν για τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι, είπε ότι «αναφέρεστε σε κάποιον που ήταν εξαιρετικά αμφιλεγόμενος. Πολλοί άνθρωποι δεν συμπαθούσαν αυτόν τον κύριο. Είτε τον συμπαθούσατε είτε όχι, συμβαίνουν αυτά.»

Μάλιστα, στρέφοντας το βλέμμα του προς τον πρίγκιπα διάδοχο της Σαουδικής Αραβίας, πρόσθεσε: «Αλλά εκείνος δεν ήξερε τίποτα για αυτό.»

Ο πρίγκιπας διάδοχος επέμεινε ότι η Σαουδική Αραβία «έκανε όλα τα σωστά βήματα» για να διερευνήσει τον θάνατο του δημοσιογράφου, λέγοντας ότι «είναι επώδυνο και ήταν ένα τεράστιο λάθος».

Η επίσκεψη συνιστά μια εντυπωσιακή διπλωματική επιστροφή για τον Μπιν Σαλμάν, τη χρονιά που ο Κασόγκι δολοφονήθηκε στο προξενείο του Ριάντ στην Κωνσταντινούπολη. Επί προεδρίας Μπάιντεν, οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες δημοσιοποίησαν έκθεση που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι ο πρίγκιπας διάδοχος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία, ωστόσο ο Λευκός Οίκος δεν έλαβε άμεση δράση εναντίον του.

Όταν δημοσιογράφος επανέφερε το ερώτημα στον μπιν Σαλμάν την Τρίτη μέσα στο Οβάλ Γραφείο, ο Τραμπ έσπευσε να παρέμβει: «Δεν ήξερε τίποτα γι’ αυτό», είπε. «Δεν χρειάζεται να φέρνεις σε δύσκολη θέση τον καλεσμένο μας με τέτοιες ερωτήσεις».

Ο Κασόγκι, Σαουδάραβας αντιφρονών και μόνιμος κάτοικος των ΗΠΑ, ασκούσε συστηματική κριτική στο καθεστώς του Ριάντ . Η φρικτή δολοφονία του στο σαουδαραβικό προξενείο στην Τουρκία προκάλεσε έντονη αντίδραση στην Ουάσιγκτον, με βουλευτές και των δύο κομμάτων να ζητούν ρήξη στις σχέσεις ΗΠΑ–Σαουδικής Αραβίας.

Παρά τα πορίσματα των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, ο Τραμπ επαίνεσε τον μπιν Σαλμάν, λέγοντας ότι «αυτό που έχει κάνει είναι απίστευτο σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων», και τον χαρακτήρισε «έναν από τους πιο σεβαστούς ηγέτες στον κόσμο».

Επενδύσεις 1 τρισ. από το Ριάντ στις ΗΠΑ

Η θερμή υποδοχή στον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν στην Ουάσιγκτον αποτελεί ακόμη ένα σημάδι ότι οι σχέσεις των δύο χωρών έχουν αποκατασταθεί μετά τη βαθιά κρίση που προκάλεσε η δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι.

Ο μπιν Σαλμάν δεσμεύτηκε την Τρίτη ότι η Σαουδική Αραβία θα αυξήσει τις επενδύσεις της στις ΗΠΑ στο 1 τρισεκατομμύριο δολάρια, από τα 600 δισ. που είχε υποσχεθεί όταν ο Τραμπ επισκέφθηκε το Ριάντ τον Μάιο. Ωστόσο, δεν έδωσε καμία λεπτομέρεια ή χρονοδιάγραμμα για το πότε ή πώς θα υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

Ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία κατέληξαν σε μια «αμυντική συμφωνία», χωρίς να δώσει λεπτομέρειες, ενώ σημείωσε ότι το Ριάντ θα αγοράσει αμερικανικά μαχητικά F-35.

«Θα κάνουμε συμφωνία. Θα αγοράσουν F-35 και θα τα προμηθευτούν από τη Lockheed», είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Τραμπ δεν ανέφερε πόσα από τα προηγμένα αεροσκάφη θέλει να αγοράσει το Ριάντ ή πότε θα γίνει η παράδοση. «Το Ισραήλ θα είναι χαρούμενο», πρόσθεσε, αναγνωρίζοντας ότι το Τελ Αβίβ επιθυμεί η πώληση να συνδεθεί με την εξομάλυνση των σχέσεων Ισραήλ–Σαουδικής Αραβίας, χωρίς ωστόσο να δεσμευτεί ο ίδιος σε μια τέτοια συμφωνία.

Ο Τραμπ είπε ότι έλαβε «θετική ανταπόκριση» σχετικά με το ενδεχόμενο η Σαουδική Αραβία να εξομαλύνει τις σχέσεις της με το Ισραήλ. Ωστόσο, ο πρίγκιπας διάδοχος ξεκαθάρισε ότι, παρότι επιθυμεί να ενταχθεί στις Συμφωνίες του Αβραάμ, παραμένει ως προϋπόθεση μια αξιόπιστη διαδικασία προς τη λύση δύο κρατών στο παλαιστινιακό, την οποία το Ισραήλ δεν αποδέχεται

Η συνάντηση υπογραμμίζει μια καίρια σχέση ανάμεσα στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου και τον μεγαλύτερο εξαγωγέα πετρελαίου, την οποία ο Τραμπ έχει θέσει ως ύψιστη προτεραιότητα στη δεύτερη θητεία του, καθώς ο θόρυβος γύρω από τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι έχει σταδιακά ατονήσει.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υποδέχθηκε τον Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν με χαμόγελο και θερμή χειραψία πάνω στο κόκκινο χαλί, ενώ δεκάδες μέλη του αμερικανικού στρατού είχαν παραταχθεί κατά μήκος του διαδρόμου. Η λιμουζίνα του Σαουδάραβα πρίγκιπα έφθασε στον Λευκό Οίκο συνοδευόμενη από έφιππο τιμητικό άγημα του Στρατού των ΗΠΑ, πριν οι δύο ηγέτες σηκώσουν το βλέμμα προς τον ουρανό, καθώς μαχητικά αεροσκάφη έκαναν εντυπωσιακή διέλευση πάνω από το South Lawn.

Λίγο πριν ξεκινήσουν οι επίσημες συνομιλίες, Τραμπ και μπιν Σαλμάν αντάλλαξαν κουβέντες σε ιδιαίτερα φιλικό κλίμα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τον ξεναγεί στον διάδρομο με τα πορτρέτα των Αμερικανών προέδρων έξω από το Οβάλ Γραφείο.

