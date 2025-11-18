Ο Σαουδάραβας πρίγκιπας διάδοχος και de facto ηγέτης του βασιλείου, ο Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν, δήλωσε σήμερα Τρίτη κατά την επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο ότι θέλει να εργαστεί για την αναγνώριση του Ισραήλ «το συντομότερο δυνατόν», εφόσον υπάρξουν οι κατάλληλες συνθήκες, αναφερόμενος στη λύση των δύο κρατών για τη διευθέτηση του Μεσανατολικού.

«Θέλουμε να συμμετάσχουμε στις Συμφωνίες του Αβραάμ. Αλλά θέλουμε επίσης να διασφαλίσουμε ότι η πορεία προς μια λύση δύο κρατών έχει καθοριστεί με σαφήνεια», ξεκαθάρισε ο Σαουδάραβας ηγέτης στο Οβάλ Γραφείο του Λευκού Οίκου, έχοντας δίπλα του τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ. Συμπλήρωσε ότι είχε μια «εποικοδομητική συζήτηση» για το θέμα αυτό με τον Τραμπ και ότι «θα εργαστούμε ώστε να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες το συντομότερο δυνατόν» για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

