Η κυβέρνηση Τραμπ προχωρά σε περαιτέρω μέτρα για την κατάργηση του Υπουργείου Παιδείας

Η κυβέρνηση Τραμπ ανέφερε ότι θα μεταφέρει μεγάλο μέρος των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Παιδείας των ΗΠΑ σε άλλες υπηρεσίες, μια κίνηση που, σύμφωνα με τους ειδικούς, αποτελεί μέρος της οδηγίας του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για την κατάργηση του υπουργείου, σύμφωνα με το CNBC.

Κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με δημοσιογράφους την Τρίτη, ένας ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης δήλωσε ότι η κυβέρνηση υπέγραψε συμφωνίες με τέσσερις άλλες ομοσπονδιακές υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων του Υπουργείου Εργασίας των ΗΠΑ και του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών των ΗΠΑ, για να αρχίσουν τη διαχείριση προγραμμάτων που επί του παρόντος υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας.

Ο Τραμπ υπέγραψε τον Μάρτιο ένα εκτελεστικό διάταγμα με στόχο το κλείσιμο του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο εποπτεύει το χαρτοφυλάκιο ομοσπονδιακών φοιτητικών δανείων της χώρας, ύψους 1,6 τρισ. δολαρίων, παρέχει χρηματοδότηση σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα και επιβάλλει την τήρηση των πολιτικών δικαιωμάτων στις αίθουσες διδασκαλίας σε ολόκληρη τη χώρα.

Μόνο το Κογκρέσο μπορεί να καταργήσει μονομερώς το Υπουργείο Παιδείας. Ωστόσο, η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να προσπαθεί να βρει μια λύση, αναθέτοντας σε άλλες υπηρεσίες την εκτέλεση αρμοδιοτήτων του υπουργείου.

«Προσπαθούν να αδειάσουν το Υπουργείο Παιδείας των ΗΠΑ, αφήνοντας πίσω μόνο το κέλυφος της αρχικής οργάνωσης», δήλωσε ο ειδικός σε θέματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Mark Kantrowitz.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε σχεδόν το ήμισυ του προσωπικού του Υπουργείου Παιδείας.

