Σε ένα πρωτοφανές ξέσπασμα μέσα στο Οβάλ Γραφείο, ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε βάναυσα σε δημοσιογράφο του ABC, ζητώντας ακόμη και την ανάκληση της άδειας μετάδοσης του δικτύου, την ώρα που δίπλα του βρισκόταν ο πρίγκιπας διάδοχος της Σαουδικής Αραβίας.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έγινε έξαλλος όταν η δημοσιογράφος τον ρώτησε για τους φακέλους που σχετίζονται με την υπόθεση Τζέφρι Έπσταϊν.

Διακόπτοντάς την, ο Τραμπ είπε: «Ξέρεις, δεν με ενοχλεί η ερώτηση, η στάση σου με ενοχλεί. Ο τρόπος που ρωτάς, με θυμό και κακία, είναι απαράδεκτος. Πρέπει να πας πίσω και να μάθεις πώς να είσαι δημοσιογράφος. Καμία άλλη ερώτηση από εσένα».

Στη συνέχεια, κλιμακώνοντας ακόμη περισσότερο την επίθεσή του, την αποκάλεσε «απαίσιο δημοσιογράφο και απαίσιο άνθρωπο», κατηγορώντας το ABC για «ψευδείς ειδήσεις» και υποστηρίζοντας πως «η άδειά τους θα πρέπει να αφαιρεθεί».



