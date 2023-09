Έφυγε από τη ζωή σε δυστύχημα 26χρονη παίκτρια της εθνικής Μολδαβίας

Θλίψη στο ποδόσφαιρο γυναικών.

Όπως έγινε γνωστό, η Βιολέτα Μιτούλ έχασε τη ζωή της σε ηλικία μόλις 26 ετών μετά από δυστύχημα.

Η Μιτούλ έκανε πεζοπορία με συμπαίκτριές της σε βουνό, όταν έχασε την ισορροπία της και βρήκε τραγικό θάνατο.

European football is mourning Moldovan national team player Violeta Mițul, who has passed away at the age of just 26 following a tragic accident.



Rest in peace, Violeta.