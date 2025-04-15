Οι ΗΠΑ δεν έχουν διευκρινίσει στην ΕΕ τι ζητούν για την άρση των δασμών στο εμπόριο, ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από δίωρη συνάντηση μεταξύ των διαπραγματευτών των δύο πλευρών, η οποία απέφερε ελάχιστη πρόοδο.

Ο Επίτροπος Εμπορίου της ΕΕ, Μάρος Σέφκοβιτς, συναντήθηκε τη Δευτέρα με τον Υπουργό Εμπορίου των ΗΠΑ, Χάουαρντ Λάτνικ, για να συζητήσουν την άρση των ανταποδοτικών δασμών που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ, καθώς και των δασμών στον χάλυβα, το αλουμίνιο και τα αυτοκίνητα, αλλά η αμερικανική πλευρά δεν παρουσίασε σαφείς απαιτήσεις, αναφέρουν οι Financial Times.

«Χρειαζόμαστε περισσότερη σαφήνεια από τους Αμερικανούς. Πρέπει να καταλάβουμε ποιες είναι οι επιδιώξεις τους σε αυτές τις διαπραγματεύσεις», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της ΕΕ για θέματα εμπορίου, Όλοφ Γκιλ, την Τρίτη.

Ο Γκιλ ανέφερε ότι ο Σέφκοβιτς επανέλαβε την πρόταση για άρση όλων των δασμών σε βιομηχανικά αγαθά.

«Η ΕΕ κάνει αυτό που πρέπει. Τώρα πρέπει οι ΗΠΑ να καθορίσουν τη θέση τους. Όπως συμβαίνει σε κάθε διαπραγμάτευση, πρόκειται για έναν δρόμο με δύο κατευθύνσεις... με τις δύο πλευρές να προσφέρουν κάτι», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος και το αμερικανικό Υπουργείο Εμπορίου δεν απάντησαν άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Οι ΗΠΑ κατέθεσαν έναν μακρύ κατάλογο παραπόνων όταν επέβαλαν, και στη συνέχεια ανέστειλαν, τους αμοιβαίους δασμούς σχεδόν σε όλους τους εμπορικούς εταίρους τους αυτόν τον μήνα. Οι υπολογισμοί βασίστηκαν στο εμπορικό πλεόνασμα αγαθών των χωρών με τις ΗΠΑ. Η κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε στην ΕΕ δασμούς 20%, με βάση το πλεόνασμα των 235 δισ. δολαρίων που είχε το 2024.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η ΕΕ θα πρέπει να αγοράζει περισσότερο υγροποιημένο φυσικό αέριο, κάτι που οι Βρυξέλλες έχουν αποδεχθεί κατ’ αρχήν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει επίσης επικρίνει την ΕΕ για το γεγονός ότι δεν αγοράζει αρκετά αυτοκίνητα και για τα «μη δασμολογικά εμπόδια» που αφορούν και στο κανονιστικό πλαίσιο του μπλοκ για τα τρόφιμα όπως είναι ο αποκλεισμός του αμερικανικού κοτόπουλου που έχει ξεπλυθεί με χλωρίνη, καθώς και του βοδινού κρέατος από ζώα που έχουν τραφεί με ορμόνες. Έχει επίσης επικρίνει την επιβολή ΦΠΑ και τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς για την ψηφιακή αγορά.

Μόλις λίγες ημέρες μετά την επιβολή των δασμών, ο Τραμπ τους απέσυρε και επέβαλε μόνο ένα 10% σχεδόν για όλες τις χώρες για διάστημα 90 ημερών, καλώντας τες σε διαπραγματεύσεις για μόνιμες συμφωνίες.

Ωστόσο, τη Δευτέρα διέταξε επίσης τους αξιωματούχους να ετοιμάσουν νέα μέτρα για τους ημιαγωγούς και τα φαρμακευτικά είδη. Ο Σέφκοβιτς επανέλαβε τη σημασία ανθεκτικών διατλαντικών αλυσίδων εφοδιασμού σε αυτούς τους τομείς, δήλωσε ο Γκιλ.

Ο Γκιλ δήλωσε ότι η συνάντηση ήταν μια «συνεδρία χαρτογράφησης», στην οποία συζητήθηκαν το σχέδιο μηδενικών δασμών καθώς και η υπερπαραγωγή στους τομείς του χάλυβα και του αλουμινίου.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι τα πρότυπα ασφάλειας τροφίμων είναι «ιερά και απαραβίαστα».

«Ο Επίτροπος επανέλαβε ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ αντιμετωπίζουν πολλές κοινές προκλήσεις και μπορούν να τις αντιμετωπίσουν από κοινού προς όφελος και των δύο πλευρών», δήλωσε.

«Η ΕΕ θα συνεχίσει να προσέρχεται σε αυτές τις συνομιλίες με εποικοδομητική διάθεση, με στόχο τον εντοπισμό πεδίων κοινού ενδιαφέροντος. Είναι σαφές ότι θα απαιτηθούν σημαντικές κοινές προσπάθειες για την επίτευξη ενός επιτυχούς αποτελέσματος εντός του χρονικού παραθύρου των 90 ημερών».

Η ΕΕ έχει αναστείλει την επιβολή των αντίμετρων ως απάντηση στις αμερικανικές επιβαρύνσεις σε χάλυβα και αλουμίνιο μέχρι τις 14 Ιουλίου. Παράλληλα, εργάζεται πάνω σε επιπλέον μέτρα για τους υπόλοιπους δασμούς, δήλωσε ο Γκιλ, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί συμφωνία.



