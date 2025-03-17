Συνεδριάζει το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ – Στο επίκεντρο Συρία και Μέση Ανατολή

H κατάσταση στη Μέση Ανατολή και στη Συρία θα συζητηθούν, μεταξύ άλλων, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ που συνεδριάζει σήμερα στις Βρυξέλλες.

Αναφορικά με τη Μέση Ανατολή, η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ Κάγια Κάλας, προσερχόμενη στο Συμβούλιο, χαιρέτισε το αραβικό σχέδιο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, λέγοντας ότι «προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε». Εκτός από το αραβικό σχέδιο ανάκαμψης και ανασυγκρότησης της Γάζας, οι υπουργοί Εξωτερικών θα συζητήσουν για την ανθρωπιστική κατάσταση εκεί, καθώς και για τις εντάσεις στη Δυτική Όχθη, αλλά και για τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Για τη Συρία, η Κάγια Κάλας εξέφρασε την έντονη ανησυχία της ΕΕ για τις εκτεταμένες βίαιες επιθέσεις και τις σφαγές πάνω από χιλίων αμάχων που σημειώθηκαν το τελευταίο διάστημα, τονίζοντας ότι η ΕΕ αναμένει από την ηγεσία της Συρίας να διασφαλίσει ότι οι αυτοί που διέπραξαν τις σφαγές θα λογοδοτήσουν.

«Η ελπίδα για το μέλλον της Συρίας κρέμεται από μία κλωστή», ανέφερε η Κ. Κάλας, τονίζοντας ότι «πρέπει να κάνουμε περισσότερα για να σπρώξουμε τη Συρία προς τη σωστή κατεύθυνση και να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας στην περιοχή». Τόνισε, επίσης, ότι η ΕΕ θα προχωρήσει προς την άρση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί επί καθεστώτος 'Ασαντ.

Παράλληλα, σήμερα στις Βρυξέλλες πραγματοποιείται η 9η Διεθνής Διάσκεψη για την Υποστήριξη της Συρίας.

Θα είναι η πρώτη φορά που η Συρία θα εκπροσωπηθεί επίσημα στην ετήσια σύνοδο, καθώς διεξάγεται για πρώτη φορά μετά την πτώση του Μπασάρ αλ Άσαντ από την εξουσία το Δεκέμβριο.

Θα εκπροσωπηθεί από τον υπουργό Εξωτερικών Ασάαντ Αλ Σιμπάνι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

