Ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Μοντερέι στο Μεξικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα, κατέγραψαν κάμερες στο σημείο.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να πετάγεται στον δρόμο και να τρέχει προς τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο χτυπά και εκτοξεύει τη γυναίκα αρκετά μέτρα μακριά.

Προσοχή σκληρές εικόνες

🇲🇽 #Monterrey

Una joven fue embestida por un automóvil en la avenida Paseo de los Leones, en la zona Cumbres, luego de intentar cruzar la vía de manera interpestiva.

En videos difundidos en redes sociales se observa cómo la mujer corre de forma repentina para atravesar la… pic.twitter.com/MncYnUfADn — ZuritaCarpio (@ZuritaCarpio) February 10, 2026

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ένας αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο διέκοψε την κυκλοφορία και πλησίασε για να βοηθήσει τη νεαρή γυναίκα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το exitosanoticias, η νεαρή γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο.

Πηγή: skai.gr

