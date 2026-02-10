Λογαριασμός
Σοκαριστικό τροχαίο στο Μεξικό: Αυτοκίνητο χτυπά γυναίκα - Βίντεο

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να πετάγεται στον δρόμο και να τρέχει προς τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας

Μεξικό

Ένα σοκαριστικό τροχαίο που σημειώθηκε σε κεντρική λεωφόρο της πόλης Μοντερέι στο Μεξικό με θύμα μια 25χρονη γυναίκα, κατέγραψαν κάμερες στο σημείο.

Στα πλάνα που κυκλοφορούν, διακρίνεται η νεαρή γυναίκα να πετάγεται στον δρόμο και να τρέχει προς τις λωρίδες ταχείας κυκλοφορίας. Τότε, ένα λευκό αυτοκίνητο χτυπά και εκτοξεύει τη γυναίκα αρκετά μέτρα μακριά.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Στο σημείο έσπευσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Ένας αστυνομικός που βρισκόταν στο σημείο διέκοψε την κυκλοφορία και πλησίασε για να βοηθήσει τη νεαρή γυναίκα, ενώ λίγα λεπτά αργότερα έφτασε ασθενοφόρο για να τη μεταφέρει σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με το exitosanoticias, η νεαρή γυναίκα ταξίδευε με τους γονείς της πριν αποβιβαστεί από το όχημά τους και κατευθυνθεί προς τον δρόμο.

