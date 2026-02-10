«Άκυρο» από Μερτς στην πρόταση Μακρόν για ευρωομόλογα

Η κυβέρνηση του Γερμανού καγκελάριου Φρίντριχ Μερτς απέρριψε το αίτημα του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για ένα σχήμα κοινού δανεισμού της ΕΕ, εν όψει της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών που θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε σε έξι ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και δόθηκε στη δημοσιότητα την Τρίτη, ο Εμανουέλ Μακρόν προέτρεψε την Ευρώπη να εκπονήσει ένα σχέδιο για νέο κοινό δανεισμό του μπλοκ μέσω ευρωομολόγων, με στόχο την ενίσχυση των επενδύσεων σε τομείς στρατηγικής σημασίας, επισημαίνοντας ότι κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο εάν η ήπειρος θέλει να συμβαδίσει με τις ΗΠΑ και την Κίνα

Το Βερολίνο απέρριψε κατηγορηματικά αυτό το ενδεχόμενο λίγες μόλις ώρες μετά τη δημοσίευση της συνέντευξης. Το «άκυρο» του Μερτς στην πρόταση Μακρόν σηματοδοτεί το τελευταίο επεισόδιο σε μια σειρά διαφωνιών μεταξύ των δύο ηγετών που εκτείνονται από το εμπόριο μέχρι τον τρόπο αντιμετώπισης του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump).

«Πιστεύουμε ότι, με δεδομένη την ατζέντα [της συνόδου των ηγετών της ΕΕ], αυτό αποσπά λίγο την προσοχή από αυτό καθεαυτό το θέμα, δηλαδή το έλλειμμα παραγωγικότητας που έχουν», δήλωσε την Τρίτη ανώτερος αξιωματούχος της γερμανικής κυβέρνησης, που έχει στενές σχέσεις με τον Γερμανό καγκελάριο, ο οποίος μίλησε ανώνυμα προκειμένου να εκφραστεί ελεύθερα.

«Είναι αλήθεια ότι χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις. Αλλά, για να είμαστε ειλικρινείς, αυτό εμπίπτει στο πλαίσιο του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου», πρόσθεσε ο Γερμανός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον προϋπολογισμό της Ένωσης για το 2028-2034, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή υπό διαπραγμάτευση.

Η απόρριψη της πρότασης Μακρόν από το Βερολίνο έρχεται λίγο πριν τη συνάντηση των Ευρωπαίων ηγετών στο Βέλγιο με αντικείμενο την ανταγωνιστικότητα, η οποία έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Παρότι οι 27 ηγέτες του μπλοκ δεν αναμένεται να καταλήξουν σε συγκεκριμένα αποτελέσματα, στόχος είναι να καταγραφούν οι βασικές προτεραιότητες για την επόμενη σύνοδο κορυφής που θα πραγματοποιηθεί τον Μάρτιο στις Βρυξέλλες.

Το Βερολίνο, σύμφωνα με τον αξιωματούχο της γερμανικής κυβέρνησης, προωθεί 3 βασικούς στόχους εν όψει των συνόδων:

την εμβάθυνση της ενιαίας αγοράς τη σύναψη περισσότερων εμπορικών συμφωνιών και ταχύτερα και τη μείωση της γραφειοκρατίας

Όσον αφορά το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας, ο Μερτς κρατά όλο και μεγαλύτερες αποστάσεις από τον Μακρόν, ο οποίος τάσσεται υπέρ της υιοθέτησης μέτρων μεγαλύτερου προστατευτισμού και μιας παρεμβατικής βιομηχανικής πολιτικής. Ο Μερτς αντιθέτως, ευθυγραμμίζεται περισσότερο με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι.

Η γερμανική κυβέρνηση ζητά επίσης βαθιές μεταρρυθμίσεις στον προϋπολογισμό της ΕΕ.

«Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε όπως πριν, με τα 2/3 του προϋπολογισμού να κατευθύνονται αποκλειστικά σε καταναλωτικές δαπάνες στους τομείς της γεωργίας και της συνοχής», ανέφερε ο αξιωματούχος. «Ελπίζουμε ότι τα κράτη-μέλη που ζητούν τώρα νέα χρηματοδότηση, θα συμμετάσχουν επίσης σε αυτές τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες. Δεν μπορεί κάποιοι να ζητούν περισσότερα χρήματα αλλά μετά θέλουν τις μεταρρυθμίσεις», τόνισε και πρόσθεσε: «Η ευρωπαϊκή υπερχρέωση δεν έρχεται χωρίς κόστος».

Πηγή: skai.gr

