Οι ηγέτες των 27 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που συνεδρίασαν στη σύνοδο κορυφής στις Βρυξέλλες, έδωσαν το πράσινο φως για να παραταθούν για έξι μήνες οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί σε βάρος της Ρωσίας, ενημέρωσαν το Γαλλικό Πρακτορείο διπλωματικές πηγές του.

Η ΕΕ έχει υιοθετήσει 17 «δέσμες» κυρώσεων αφότου οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις εισέβαλαν στο έδαφος της Ουκρανίας την 24η Φεβρουαρίου 2022.

Οι κυρώσεις αυτές όμως πρέπει να ανανεώνονται ομόφωνα από τους 27 κάθε έξι μήνες κι η Ουγγαρία, η χώρα που διατηρεί τις πιο στενές σχέσεις με τη Ρωσία ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ, απειλεί συχνά να εναντιωθεί.

Τον Ιανουάριο, ο Ούγγρος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν διατήρησε το σασπένς ως το τέλος, προτού δώσει τελικά πράσινο φως.

Οι ηγέτες της ΕΕ συζήτησαν επίσης χθες σχετικά με τη 18η δέσμη κυρώσεων, που πρότεινε πριν από δύο εβδομάδες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως δεν μπόρεσε να ληφθεί καμιά απόφαση, εξαιτίας βέτο που άσκησε η Σλοβακία αυτή τη φορά.

Ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο χρησιμοποίησε το βέτο αυτό για να ασκήσει πίεση στην Κομισιόν ώστε να υπάρξουν εγγυήσεις για τον εφοδιασμό της χώρας του με αέριο, καθώς η πρότασή της επιδιώκει να διακοπούν εντελώς οι εισαγωγές αερίου από τη Ρωσία μέχρι το 2027 το αργότερο.

Η ΕΕ επιδιώκει να μειώσει τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου και πρότεινε την 10η Ιουνίου να μειωθεί από τα 60 στα 45 δολάρια το πλαφόν της τιμής πώλησης ρωσικού πετρελαίου στο πλαίσιο της 18ης δέσμης κυρώσεων.

Η τιμή του πετρελαίου βρίσκεται πολύ πάνω από τα 60 δολάρια το βαρέλι και η νέα οροφή των 45 δολαρίων δεν θεωρείται εφαρμόσιμη για την ώρα.

Σύμφωνα με τους αριθμούς της ευρωπαϊκής διπλωματίας Κάγια Κάλας, το όριο των 60 δολαρίων επέτρεψε να μειωθούν κατά 30% τα έσοδα της Ρωσίας από τις εξαγωγές πετρελαίου, που κρίνονται απαραίτητα για τη χρηματοδότηση του πολέμου που διεξάγει το Κρεμλίνο εναντίον της Ουκρανίας.

Η Ρωσία ωστόσο έχει δημιουργήσει στόλο δεξαμενόπλοιων «φαντασμάτων» για να παρακάμπτονται οι ευρωπαϊκές κυρώσεις, που εκτιμάται πως αριθμεί πάνω από 500 πλοία κι έχει επίσης μπει στο στόχαστρο της ΕΕ.

Στο πλαίσιο της 18ης δέσμης κυρώσεων, η ΕΕ θέλει να προστεθούν 70 δεξαμενόπλοια «φαντάσματα» στη μαύρη λίστα των πετρελαιοφόρων που χρησιμοποιεί η Μόσχα, ο οποίος περιλαμβάνει αυτή τη στιγμή 342 ονόματα.

Οι Βρυξέλλες θέλουν ακόμη να επεκταθούν οι κυρώσεις σε διυλισμένα προϊόντα που προκύπτουν από το ρωσικό αργό, καθώς συνεχίζουν να εισάγονται ιδίως μέσω τρίτων χωρών, όπως για παράδειγμα η Τουρκία.

Ακόμη, η ΕΕ εννοεί να προσθέσει άλλες 22 ρωσικές τράπεζες στον κατάλογο των χρηματοπιστωτικών θεσμών οι οποίοι στερούνται την πρόσβαση στις διεθνείς κεφαλαιαγορές μέσω του συστήματος SWIFT. Και άλλες εταιρείες, συμπεριλαμβανομένων κινεζικών, στη μαύρη λίστα αυτών που βοηθούν, κατά τις Βρυξέλλες, τον ρωσικό στρατό να παρακάμπτει τις ισχύουσες κυρώσεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.