To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επανέλαβε την υποστήριξή του στη «συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη» στην Ουκρανία

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επαναλαμβάνει την υποστήριξή του για μια «συνολική, δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία, βασισμένη στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και του διεθνούς δικαίου».

Στα συμπεράσματα του, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο χαιρετίζει όλες τις προσπάθειες για την επίτευξη ειρήνης, συμπεριλαμβανομένων αυτών των ΗΠΑ.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει έντονα τους συνεχείς βομβαρδισμούς αμάχων και πολιτικών υποδομών από τη Ρωσία και ζητά πλήρη, άνευ όρων και άμεση κατάπαυση του πυρός. Εν προκειμένω χαιρετίζει την ετοιμότητα της Ουκρανίας, ενώ καλεί τη Ρωσία να επιδείξει πραγματική πολιτική βούληση για να τερματίσει τον επιθετικό της πόλεμο, να συμφωνήσει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός και να συμμετάσχει σε ουσιαστικές διαπραγματεύσεις.

Επισημαίνεται, επίσης, ότι η ΕΕ είναι έτοιμη να αυξήσει την πίεση, προς τη Ρωσία, μεταξύ άλλων με μια νέα ισχυρή δέσμη κυρώσεων που θα στοχεύουν περισσότερο στα ενεργειακά έσοδα της Ρωσίας θα μπορούσαν να στοχεύσουν περαιτέρω.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία των προσπαθειών ανθρωπιστικής βοήθειας και των μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης, ιδίως την ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου, την απελευθέρωση αμάχων και την επιστροφή όλων των απαχθέντων Ουκρανών παιδιών και άλλων αμάχων που έχουν απελαθεί παράνομα και μεταφερθεί στη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο επιβεβαιώνει τη συνεχή και ακλόνητη υποστήριξή του στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας εντός των διεθνώς αναγνωρισμένων συνόρων της. Σύμφωνα με την προσέγγιση «ειρήνη μέσω της ισχύος», η οποία απαιτεί από την Ουκρανία να βρίσκεται στην ισχυρότερη δυνατή θέση, με τις δικές της ισχυρές στρατιωτικές και αμυντικές δυνατότητες, η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει, σε συντονισμό με ομοϊδεάτες εταίρους και συμμάχους, ολοκληρωμένη πολιτική, χρηματοοικονομική, οικονομική, ανθρωπιστική, στρατιωτική και διπλωματική υποστήριξη στην Ουκρανία και τον λαό της.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την αντιμετώπιση των πιεστικών στρατιωτικών και αμυντικών αναγκών της Ουκρανίας, ιδίως την προμήθεια συστημάτων αντιαεροπορικής άμυνας και πυρομαχικών μεγάλου διαμετρήματος για να βοηθήσουν την Ουκρανία, καθώς ασκεί το εγγενές της δικαίωμα στην άμυνα, να προστατεύσει τους πολίτες και το έδαφός της από τις εντεινόμενες καθημερινές επιθέσεις της Ρωσίας.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο υπογραμμίζει τη σημασία της επιτάχυνσης των εργασιών για την περαιτέρω υποστήριξη και ανάπτυξη της αμυντικής βιομηχανίας της Ουκρανίας και την εμβάθυνση της συνεργασίας και της ενσωμάτωσής της με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία.

Επισημαίνεται ότι για να διαρκέσει η ειρήνη, μια συνολική ειρηνευτική συμφωνία θα πρέπει να συνοδεύεται από ισχυρές και αξιόπιστες εγγυήσεις ασφαλείας στην Ουκρανία, ώστε να αποτραπεί μελλοντική ρωσική επίθεση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη είναι έτοιμα να συμβάλουν στις εγγυήσεις ασφαλείας, ιδίως υποστηρίζοντας την ικανότητα της Ουκρανίας να αποτρέπει την επιθετικότητα και να αμύνεται αποτελεσματικά, με βάση τις αντίστοιχες αρμοδιότητες και δυνατότητές τους, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.



Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητά περαιτέρω μέτρα κατά του σκιώδους στόλου της Ρωσίας, ο οποίος χρησιμοποιείται από τη Ρωσία για την παράκαμψη των κυρώσεων και ενέχει σημαντικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους και κινδύνους ασφαλείας. Στο πλαίσιο αυτό, καλεί να εγκριθεί γρήγορα η 18η δέσμη κυρώσεων. Υπογραμμίζει επίσης τη σημασία της περαιτέρω ενίσχυσης των μέτρων κατά της καταστρατήγησης. Με την επιφύλαξη του δικαίου της ΕΕ, τα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσίας θα πρέπει να παραμείνουν παγωμένα έως ότου η Ρωσία σταματήσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας και την αποζημιώσει για τις ζημίες που υπέστη σε αυτόν τον πόλεμο.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει έντονα την υποστήριξη τρίτων χωρών, καθώς και φορέων και οντοτήτων σε αυτές, η οποία επιτρέπει στη Ρωσία να συνεχίσει τον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Καταδικάζει, επίσης, τη συνεχιζόμενη στρατιωτική υποστήριξη που παρέχουν το Ιράν, η Λευκορωσία και η Βόρεια Κορέα. Προτρέπει όλες τις χώρες να διακόψουν αμέσως κάθε άμεση ή έμμεση βοήθεια προς τη Ρωσία στον επιθετικό της πόλεμο κατά της Ουκρανίας.

Η ΕΕ θα συνεχίσει να παρέχει στην Ουκρανία τακτική οικονομική υποστήριξη μακροπρόθεσμα. Το 2025, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα παράσχει στην Ουκρανία 30,6 δισεκατομμύρια ευρώ, εκ των οποίων 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ έχουν ήδη εκταμιευτεί στο πλαίσιο της Διευκόλυνσης για την Ουκρανία, και 7 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας ERA της G7, η οποία αποπληρώνεται από τα κέρδη που προέρχονται από δεσμευμένα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία.

Επισημαίνεται ότι η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στην πορεία της Ουκρανίας προς την ένταξη στην ΕΕ, στην υποστήριξη της ανάκαμψης και της ανασυγκρότησής της, σε συντονισμό με διεθνείς εταίρους, μεταξύ άλλων στους τομείς της ψυχολογικής και ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και της αυξημένης βοήθειας για την άρση ναρκοπεδίων και την εξουδετέρωση εκρηκτικών υλών. Στο πλαίσιο αυτό, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο προσβλέπει στη Διάσκεψη για την Ανάκαμψη της Ουκρανίας στη Ρώμη (10η και 11η Ιουλίου 2025).

