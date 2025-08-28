Αρκετές έρευνες έχουν ξεκινήσει μετά την ανάρτηση βίντεο από έναν Ισπανό στην Κένυα, στο οποίο εμφανίζεται να ρίχνει μπύρα στην προβοσκίδα ενός ελέφαντα, προκαλώντας την οργή των χρηστών των κοινωνικών δικτύων.

Ο Ισπανός καταγράφηκε σε ένα καταφύγιο άγριας ζωής να πίνει από ένα κουτί Tusker, μια δημοφιλή τοπική μπύρα, πριν δώσει το υπόλοιπο στον ελέφαντα.

«Απλά ένα Tusker με έναν φίλο με χαυλιόδοντες», έγραψε σε ένα κλιπ που δημοσίευσε στο Instagram, το οποίο αργότερα διαγράφηκε από τον λογαριασμό του μετά από την έντονη αντίδραση των Κενυατών στα σχόλια.

Το BBC ανέλυσε το βίντεο και κατάφερε να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητά του. Το τοπίο και ένας γνωστός ελέφαντας υποδηλώνουν ότι το βίντεο γυρίστηκε στο Ol Jogi Conservancy στην κεντρική κομητεία Laikipia.

Ένα μέλος του προσωπικού που επικοινώνησε με το BBC στο ιδιωτικό καταφύγιο άγριας ζωής ήταν σοκαρισμένο από τη συμπεριφορά και είπε ότι τα βίντεο θα διαβιβαστούν στις «αρμόδιες αρχές».

«Αυτό δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ. Είμαστε ένα καταφύγιο και δεν μπορούμε να επιτρέψουμε κάτι τέτοιο», είπε ο υπάλληλος, που ταυτοποιήθηκε μόνο ως Φρανκ.

«Δεν επιτρέπουμε καν στους ανθρώπους να πλησιάζουν τους ελέφαντες», πρόσθεσε.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) διερευνά επίσης το περιστατικό, όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Paul Udoto στο BBC.

Ο άνδρας που εμπλέκεται δεν χρησιμοποιεί το όνομά του στους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι έχουν όλοι μια παραλλαγή της φράσης Skydive_Kenya.

Σε ένα άλλο βίντεο που μοιράστηκε στο Instagram την Τρίτη, τον βλέπουμε να ταΐζει δύο ελέφαντες με καρότα και στη συνέχεια να λέει: «Είναι ώρα για μπύρα».

Τα βίντεο στο Instagram προκάλεσαν εκατοντάδες επικριτικά σχόλια - με ορισμένους να ζητούν την απέλαση του άνδρα - πριν τα δημοσιεύματα αποσυρθούν.

Ο ελέφαντας στον οποίο δόθηκε η μπύρα είναι μεγάλος σε μέγεθος, με μακριούς χαυλιόδοντες - ένας από τους οποίους είναι ιδιαίτερα χαρακτηριστικός, καθώς είναι κατεστραμμένος.

Από άλλες εικόνες και βίντεο που δημοσιεύτηκαν στο διαδίκτυο, ταιριάζει με την περιγραφή του Bupa, ενός φιλικού αρσενικού στο Ol Jogi, του οποίου η φωτογραφία μοιράζεται συχνά από τους επισκέπτες.

Ο Bupa διασώθηκε από μια μαζική σφαγή ελεφάντων στη Ζιμπάμπουε το 1989 και μεταφέρθηκε στο καταφύγιο όταν ήταν οκτώ ετών.

Το Ol Jogi φιλοξενεί περίπου 500 ελέφαντες και θεωρείται ένας από τους πρωτοπόρους στην αποκατάσταση ορφανών ζώων και την απελευθέρωσή τους πίσω στη φύση.

Ο άνδρας που εμφανίζεται στα βίντεο με την μπύρα, ο οποίος περιγράφει τον εαυτό του ως «εθισμένο στην αδρεναλίνη» στο TikTok, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο τη Δευτέρα στο οποίο φαίνεται στο κοντινό καταφύγιο Ol Pejeta Conservancy να ταΐζει ένα ρινόκερο με καρότα.

«Παρέβη επίσης τους κανόνες μας, καθώς δεν έπρεπε να αγγίξει τους ρινόκερους, επειδή δεν είναι κατοικίδια ζώα», δήλωσε ο Thige Njuguna από το Ol Pejeta στο BBC.

Επιβεβαίωσε ότι ο ρινόκερος στο βίντεο προέρχονταν από το φυσικό καταφύγιο τους, προσθέτοντας ότι το Ol Pejeta δεν φιλοξενεί ελέφαντες.

Η Δρ Winnie Kiiru, βιολόγος και υπερασπίστρια των ελεφάντων από την Κένυα, χαρακτήρισε τη συμπεριφορά του τουρίστα «ατυχή», καθώς έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή του και του ελέφαντα.

«Περίπου το 95% των ελεφάντων στην Κένυα είναι άγριοι και είναι λάθος να υπάρχουν δημοσιεύσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δίνουν την εντύπωση ότι μπορείς να τους πλησιάσεις και να τους ταΐσεις», δήλωσε στο BBC.

Το περιστατικό συνέβη μόλις μια εβδομάδα μετά την καταγραφή μιας ομάδας τουριστών που εμπόδιζαν τη μετανάστευση των γκνου στο Mαασάι Μάρα της Κένυας κατά τη διάρκεια της ετήσιας μετανάστευσης της άγριας ζωής - ένα από τα μεγαλύτερα θεάματα άγριας ζωής στον κόσμο.

Το βίντεο που έγινε viral, έδειχνε τους επισκέπτες να πηδούν από τα τζιπ, να συσσωρεύονται στις όχθες του ποταμού και να αναγκάζουν τα γκνου να μπουν σε νερά γεμάτα κροκόδειλους -προκαλώντας την οργή του κοινού.

Μετά το περιστατικό, το υπουργείο τουρισμού και άγριας ζωής ανακοίνωσε αυστηρότερους κανόνες, κατευθύνοντας τους ταξιδιωτικούς πράκτορες να επιβάλλουν τους κανόνες του πάρκου, διασφαλίζοντας ότι οι επισκέπτες παραμένουν μέσα στα οχήματα, εκτός από τις καθορισμένες περιοχές.

Δεσμεύτηκε επίσης να βελτιώσει τη σήμανση σε όλα τα πάρκα άγριας ζωής και να εντείνει την εκπαίδευση των επισκεπτών σχετικά με τους κανόνες ασφαλείας.

Η μετανάστευση των γκνου στο Μαασάι Μάρα προσελκύει χιλιάδες επισκέπτες κάθε χρόνο.

Πηγή: skai.gr

