Μπέρμποκ: «Μόνο μια ευρωπαϊκή ειρήνη μπορεί να είναι βιώσιμη»

«Είναι η ώρα της αλήθειας. Πρέπει όλοι να αποφασίσουν εάν είναι με τον ελεύθερο κόσμο ή με αυτούς που τον πολεμούν (...) Βιώσιμη ειρήνη μπορεί να είναι μόνο η ευρωπαϊκή ειρήνη», δήλωσε η υπουργός Εξωτερικών Αναλένα Μπέρμποκ, απαντώντας εμμέσως στην κριτική που άσκησε στις ευρωπαϊκές δημοκρατίες ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς και στα ερωτήματα σχετικά με την προοπτική της Ουκρανίας.

Στην άποψη «πρώτα το έθνος μου», εμείς απαντούμε: «Ευρώπη ενωμένη», σημείωσε η κυρία Μπέρμποκ κατά την διάρκεια συζήτησης στο πλαίσιο της Διάσκεψης του Μονάχου για την Ασφάλεια (MSC) και υποστήριξε ότι «αντιθέτως από ό,τι πιστεύει ο αμερικανός αντιπρόεδρος, ο μεγαλύτερος εχθρός για την Ευρώπη είναι η Ρωσία του Πούτιν, διότι επιτέθηκε στην ευρωπαϊκή ειρήνη και στην ευρωπαϊκή δημοκρατία». Ως πολιτικός, έχω ορκιστεί να προστατεύω την δημοκρατία όχι μόνο από τους εξωτερικούς, αλλά και από τους εσωτερικούς εχθρούς της, πρόσθεσε η υπουργός.

Η Αναλένα Μπέρμποκ επανέλαβε ότι η Ευρώπη θα στηρίζει την Ουκρανία «για όσο χρειαστεί», προειδοποίησε όμως ταυτόχρονα και ότι «δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη στην Ευρώπη, εάν δεν είναι ευρωπαϊκή ειρήνη» και, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το πώς θα πειστούν οι ΗΠΑ να συμπεριλάβουν την Ευρώπη σε διαπραγματεύσεις με την Ρωσία, είπε χαρακτηριστικά: «Δεν σκοπεύουμε να φύγουμε από την ήπειρό μας».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.