Ζελένσκι: «Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη»

«Η Ρωσία δεν θέλει ειρήνη και δεν προετοιμάζεται για διάλογο». Από το βήμα της Διάσκεψης του Μονάχου ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απηύθυνε το Σάββατο σε δραματικούς τόνους έκκληση προς την Ευρώπη, για μια ανεξάρτητη πολιτική ασφαλείας και άμυνας και για την άμεση δημιουργία ευρωπαϊκού στρατού, με φόντο τις προτάσεις του Ντόναλντ Τραμπ και του Αντιπροέδρου των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς, με τον οποίο συναντήθηκε χθες κεκλεισμένων των θυρών στο περιθώριο της Διάσκεψης.

Μια ευρωπαϊκή υπόθεση

Αν και ο πρόεδρος της Ουκρανίας επέλεξε να κρατήσει χαμηλούς τόνους, χαρακτηρίζοντας τις συνομιλίες «σε καλό κλίμα» και διαμηνύοντας ότι ο δίαυλος επικοινωνίας με τον Λευκό Οίκο είναι διαρκώς ανοιχτός, ξεκαθάρισε ότι η παράδοση ουκρανικών εδαφών στην Ρωσία «αποτελεί κόκκινη γραμμή».



Όπως τόνισε πάντως ο Ζελένσκι στην σημερινή ομιλία του, αυτό που διακυβεύεται πλέον είναι η ασφάλεια της Ευρώπης και σχολιάζοντας, τόσο την ομιλία Βανς, όσο και ευρύτερα τη νέα διακυβέρνηση Τραμπ, είπε ότι «οι παλιές σχέσεις μεταξύ Ευρώπης και ΗΠΑ οδεύουν προς το τέλος» και ότι «από τώρα τα πράγματα θα είναι διαφορετικά».

Σολτς: Μια νίκη της Ρωσίας δεν θα φέρει καμία ειρήνη

Νωρίτερα ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς στη δική του ομιλία στη Διάσκεψη του Μονάχου κατέστησε σαφές ότι στις όποιες διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία δεν θα πρέπει να τίθεται σε διακινδύνευση «η κυριαρχία και η ανεξαρτησία» της Ουκρανίας. Προειδοποίησε ότι μια νίκη της Ρωσίας ή μια συντριβή της Ουκρανίας δεν θα φέρουν καμία ειρήνευση και ότι μια «ειρήνη καθ‘ υπαγόρευση της Ρωσίας δεν θα έχει τη στήριξη της Γερμανίας. Όποιος θέλει να μετακινήσει τα σύνορα με τη βία, βάζει τσεκούρι στην ειρηνευτική μας τάξη. Τα σύνορα δεν πρέπει να μετακινούνται με τη βία» είπε χαρακτηριστικά.



«Ως υποστηρικτές της δημοκρατίας, υποστηρίζουμε μια ανεξάρτητη Ουκρανία. Τίποτα για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία. Το να μιλήσουμε στη Ρωσία για την Ουκρανία είναι το σωστό - το έχω κάνει κι εγώ. Αλλά μόνο για να πω, ότι αυτό δεν πρέπει να συμβεί» τόνισε ο καγκελάριος της Γερμανίας.



O Όλαφ Σολτς τόνισε επίσης ότι «δεν θα γίνει αποδεκτή καμία λύση που θα οδηγεί σε αποσύνθεση της ασφάλειας στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ» και υπογράμμισε ότι η Μόσχα κλιμακώνει με επικίνδυνες ενέργειες τα θεμέλια της ευρωατλαντικής συμμαχίας.



Πρόσθεσε επίσης ότι στο τέλος οποιασδήποτε λύσης, η Ουκρανία πρέπει να έχει ένοπλες δυνάμεις, που να μπορούν να αντέξουν οποιαδήποτε περαιτέρω επίθεση. «Η Ουκρανία δεν θα είναι σε θέση να φέρει εις πέρας αυτό το έργο μόνη της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο χρειαζόμαστε εμείς, οι Ευρωπαίοι και οι Αμερικανοί».



Σε σχέση με τις αυξημένες αμυντικές δαπάνες της χώρας του το επόμενο διάστημα, εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι μετά τις εκλογές θα βρεθεί λύση εντός της Βουλής. Το έκτακτο ταμείο ήταν το πρώτο βήμα, όπως εξήγησε. Για να διατηρηθεί το ποσοστό 2% επί του ΑΕΠ θα χρειαστούν μέχρι το 2028 επιπλέον 30 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως και για κάθε επιπλέον εκατοστιαία μονάδα 43 δισεκατομμύρια.

Πιστόριους υπέρ της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ

Σε συνέντευξή του στη DW ο Γερμανός υπ. Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους τόνισε ότι η επίτευξη ειρήνευσης στην Ουκρανία θα πρέπει να συνοδεύεται από «εγγυήσεις ασφαλείας», ενώ όπως είπε: «θεωρώ λάθος να βγει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων το ζήτημα της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ καθώς και το ζήτημα των εδαφών. Όμως γεγονός είναι ότι ο Τραμπ αποφάσισε να το βγάλει από το τραπέζι. Και πρέπει να δούμε πώς τελικά θα πάνε οι διαπραγματεύσεις ως προς αυτά, όταν τελικά ξεκινήσουν».

