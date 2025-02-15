Σταθεροποιημένη φαίνεται η δημοσκοπική εικόνα μία εβδομάδα πριν από τις εκλογές, με τη Χριστιανική Ένωση (CDU/CSU) να διατηρεί το προβάδισμά της και την Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) να παραμένει στη δεύτερη θέση.

Σύμφωνα με το Πολιτικό Βαρόμετρο του Ινστιτούτου Wahlen για λογαριασμό του δεύτερου καναλιού της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ZDF, CDU/CSU παραμένουν χωρίς μεταβολή στο 30%, όπως και η AfD στο 20%. Ακολουθούν το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) με 16% (+1), οι Πράσινοι με 14% (-1), η Αριστερά με 7% (+1) και οι Φιλελεύθεροι (FDP) με τη Συμμαχία Ζάρα Βάγκενκνεχτ (BSW) με 4%, χωρίς μεταβολή στα ποσοστά τους.

Στο ερώτημα για απευθείας εκλογή καγκελάριου, ο υποψήφιος της Χριστιανικής Ένωσης Φρίντριχ Μερτς προηγείται με 24% χωρίς μεταβολή, ενώ η υποψήφια της AfD Αλίς Βάιντελ ακολουθεί με 21% (+1) και ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς (SPD) με τον υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ (Πράσινοι) συγκεντρώνουν από 15%. Δημοφιλέστερος πολιτικός παραμένει ο υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD), στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Βαυαρίας Μάρκους Ζέντερ (CSU) και στην τρίτη ο πρωθυπουργός της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας Χέντρικ Βουστ (CDU).

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

