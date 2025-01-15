ΕΕ: Στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν το διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου 2025

Το διεθνές Βραβείο Καρλομάγνου 2025 θα απονεμηθεί στην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για τις υπηρεσίες της στην Ευρώπη, ανακοίνωσε σήμερα η διοργανώτρια αρχή απονομής του Βραβείου.

Το διοικητικό συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής χαρακτήρισε την 66χρονη Γερμανίδα πολιτικό «μια ισχυρή φωνή για την Ευρώπη στον κόσμο». Όπως τόνισε, η φον ντερ Λάιεν υπερασπίστηκε τα ευρωπαϊκά συμφέροντα σε μια περίοδο τεράστιων προκλήσεων, όπως η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και η πανδημία της Covid-19.

Επίσης οι διοργανωτές αναγνώρισαν και επαίνεσαν την αποφασιστική της στάση κατά της Ρωσίας και επιτεύγματα, συμπεριλαμβανομένης της Πράσινης Συμφωνίας της ΕΕ, η οποία στοχεύει να καταστήσει την Ένωση κλιματικά ουδέτερη έως το 2050.

Η φον ντερ Λάιεν δήλωσε «βαθιά συγκινημένη». «Αυτό το βραβείο με συγκινεί βαθιά», έγραψε στο X. «Πυρήνας του Βραβείου Καρλομάγνου είναι η Ευρώπη, η αξιόπιστη άγκυρά μας σε ταραχώδεις καιρούς», είπε.

Το Βραβείο Καρλομάγνου απονέμεται από το 1950 κάθε χρόνο από τη γερμανική πόλη Άαχεν της Γερμανίας σε πρόσωπα για τη συνεισφορά τους στην ιδέα της Ευρώπης και στην ειρήνη στην περιοχή.

Μεταξύ των κατόχων του βραβείου είναι ο Ουίνστον Τσόρτσιλ, ο πάπας Φραγκίσκος και ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Τελευταίος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έλαβε το Βραβείο Καρλομάγνου ενώ διατελούσε επικεφαλής της Κομισιόν ήταν ο Ζακ Ντελόρ.

Για πρώτη φορά, το βραβείο συνοδεύεται από οικονομικό έπαθλο ενός εκατομμυρίου ευρώ, το οποίο οι δωρητές λένε ότι θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη χρηματοδότηση φιλοευρωπαϊκών έργων.

Η τελετή απονομής πραγματοποιείται παραδοσιακά στα τέλη Μαΐου στο Άαχεν.

Πηγή: skai.gr

