Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο σπίτι της μετά από μια εβδομάδα νοσηλείας

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν που νοσηλεύτηκε επί σχεδόν μια εβδομάδα με σοβαρή πνευμονία, "τώρα επέστρεψε στο σπίτι", δήλωσε μια εκπρόσωπος, επιβεβαιώνοντας πληροφορίες του γερμανικού Τύπου.

Φειδωλή στις δηλώσεις της για το θέμα αυτό, η Κομισιόν δεν είχε ποτέ μέχρι τώρα αναφερθεί σε αυτή τη νοσηλεία, παρά τις επανειλημμένες ερωτήσεις των δημοσιογράφων για την κατάσταση της υγείας της 66χρονης Γερμανίδας προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Η πρόεδρος της Κομισιόν "νοσηλεύτηκε επί σχεδόν μια εβδομάδα για τη θεραπεία της πνευμονίας και τώρα επέστρεψε στο σπίτι της. Δεν εισήχθη ποτέ στην εντατική", δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος Αριάνα Ποντέστα.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν "ήταν σε καθημερινή επαφή με την ομάδα της στην Επιτροπή.

Στο εξής εργάζεται από το σπίτι, ενώ παράλληλα συνεχίζει την ανάρρωσή της από αυτή τη σοβαρή ασθένεια", πρόσθεσε.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ανακοινώσει στις 3 Ιανουαρίου την ακύρωση των ταξιδιών της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν για 15 ημέρες λόγω "σοβαρής πνευμονίας".

Ένας εκπρόσωπος είχε δηλώσει ότι η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν συνέχιζε να "ασκεί τα καθήκοντά της" από απόσταση, "σε στενή επαφή με την ομάδα της". Η Επιτροπή είχε κάνει λόγο για μια περίοδο ανάπαυσης στην περιοχή του Ανόβερου, όπου βρίσκεται η κατοικία της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

