ΕΕ: Σήμερα η Σύνοδος Κορυφής των ηγετών - Η ατζέντα, το πρόγραμμα και το γεύμα εργασίας με τον γγ του ΟΗΕ

Οι ηγέτες της ΕΕ συναντώνται σήμερα και αύριο, στις Βρυξέλλες για να συζητήσουν την ανταγωνιστικότητα και να δώσουν συνέχεια στην ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που πραγματοποιήθηκε στις 6 Μαρτίου με θέμα τις πρόσφατες εξελίξεις στην Ουκρανία και τα επόμενα βήματα στον τομέα της άμυνας. Το ζήτημα της άμυνας θα τεθεί ψηλά στην ατζέντα, μετά τη χθεσινή παρουσίαση της Λευκής Βίβλου, που περιλαμβάνει το νομικό και χρηματοδοτικό σχέδιο για την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών των κρατών μελών της ΕΕ.

Στη διήμερη Σύνοδο που ξεκινάει σήμερα στις 12 ώρα Ελλάδας, οι ηγέτες θα συζητήσουν το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, τη μετανάστευση και το σχέδιο επιστροφών που παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την προηγούμενη εβδομάδα, τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και άλλα παγκόσμια ζητήματα που βρίσκονται επίσης στην ημερήσια διάταξη.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής, πρώτης ημέρας της Συνόδου θα πραγματοποιηθεί γεύμα εργασίας με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και θα συζητηθούν οι προετοιμασίες για την τρίτη Διάσκεψη του ΟΗΕ για τους Ωκεανούς και την τέταρτη Διεθνή Διάσκεψη για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης.

Το πρόγραμμα της Συνόδου

Οι αφίξεις στο κόκκινο χαλί του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα ξεκινήσουν στις 10.30 π.μ. ώρα Ελλάδας και στις 12 το μεσημέρι θα ξεκινήσει η ανταλλαγή απόψεων των ηγετών της ΕΕ, ενώ θα υπάρξει τηλεδιάσκεψη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Στις 13.30 ώρα Ελλάδας ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα και ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, θα πραγματοποιήσουν κοινή είσοδο στο φόρουμ, θα ακολουθήσει γεύμα εργασίας και ανταλλαγή απόψεων με τους ηγέτες. Στη συνέχεια, περίπου στις 16.30 ώρα Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί η Σύνοδος εργασίας της Συνόδου Κορυφής για το Ευρώ και η Σύνοδος εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου καθώς και το Δείπνο εργασίας του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Με την ολοκλήρωση της Συνόδου Κορυφής θα δοθεί συνέντευξη Τύπου. Αν και η Σύνοδος Κορυφής είναι προγραμματισμένη να διαρκέσει δύο ημέρες, 20 και 21 Μαρτίου, πηγές από αξιωματούχους που βρίσκονται κοντά στον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο οι εργασίες να ολοκληρωθούν αργά το βράδυ της 20ης Μαρτίου και να μην υπάρξει δεύτερη ημέρα εργασιών.

