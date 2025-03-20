Πιστοί συρρέουν στην ιστορική πόλη της Ασίζης στην Ιταλία για να δουν το άφθαρτο σώμα του Βρετανού Κάρλο Ακούντις, λίγο πριν την επικείμενη αγιοποίησή του τον Απρίλιο.

Ο Ακούντις, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 15 ετών το 2006 λόγω λευχαιμίας, θα γίνει ο πρώτος άγιος της Καθολικής Εκκλησίας από τη γενιά των millennials, αφού του έχουν αποδοθεί θαύματα μετά τον θάνατό του.

Σύμφωνα με την τελευταία του επιθυμία, ο Ακούντις κηδεύτηκε στην Ασίζη, όπου αναπαύεται από τον Απρίλιο του 2019 στην εκκλησία της Σάντα Μαρία Ματζόρε. Το σώμα του έχει καλυφθεί από ένα στρώμα κεριού, δίνοντας τη δυνατότητα στους πιστούς να τον αντικρίζουν όπως ήταν εν ζωή.

Ο νεαρός, που έλαβε το προσωνύμιο «ο influencer του Θεού», έχει αποκτήσει παγκόσμια απήχηση μετά τον θάνατό του. Σύμφωνα με τη New York Post, η τελετή αγιοποίησής του, θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια του Ιωβηλαίου των Εφήβων από τις 25 έως τις 27 Απριλίου.

Η ημερομηνία ανακοινώθηκε μετά την επιβεβαίωση δεύτερου θαύματος που αποδίδεται στη μεσολάβησή του. Τον Μάιο του 2024, το Βατικανό αναγνώρισε ως θαύμα τη θεραπεία μιας γυναίκας από την Κόστα Ρίκα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με ποδήλατο το 2022. Η μητέρα της είχε προσευχηθεί στον Ακούντις, αφήνοντας ένα σημείωμα στο γυάλινο φέρετρό του, ζητώντας τη σωτηρία της κόρης της. Την ίδια ημέρα, η τραυματίας άρχισε να αναπνέει μόνη της, ενώ δέκα ημέρες αργότερα βγήκε από τη ΜΕΘ, αφού η αιμορραγία στον εγκέφαλό της εξαφανίστηκε.

Προηγουμένως, το Βατικανό είχε αναγνωρίσει την ίαση ενός αγοριού από τη Βραζιλία από σπάνια παγκρεατική νόσο το 2013, ως αποτέλεσμα της μεσολάβησης του Ακούντις.

Η μητέρα του Ακούντις περιέγραψε τον γιο της ως έναν νέο που στήριζε συμμαθητές του που είχαν ανάγκη, υπερασπιζόταν άτομα με αναπηρία από τον εκφοβισμό και μοίραζε φαγητό σε άστεγους της πόλης.

Ο 15χρονος έφυγε από τη ζωή στη Μόντσα της Ιταλίας το 2006, έχοντας μετακομίσει με την οικογένειά του στο Μιλάνο όταν ήταν παιδί. Στη σύντομη ζωή του, απέκτησε τη φήμη του «προστάτη των διαδικτυακών κοινοτήτων», καθώς αξιοποίησε το διαδίκτυο για να διαδώσει την πίστη του. Ίδρυσε την ιστοσελίδα «Τα Θαύματα της Θείας Ευχαριστίας στον Κόσμο», στην οποία κατέγραφε περιστατικά θαυμάτων που σχετίζονταν με τη Θεία Ευχαριστία.

Ο Ακούντις θα είναι μόλις ο δεύτερος Βρετανός που θα αγιοποιηθεί σε σχεδόν 50 χρόνια, αφού ο καρδινάλιος Τζον Χένρι Νιούμαν έγινε άγιος το 2019.

