Λιβύη: 93 σοροί ανακτήθηκαν από 2 ομαδικούς τάφους

Ενενήντα τρεις σοροί έχουν μέχρι στιγμής εκταφεί από δύο ομαδικούς τάφους που εντοπίστηκαν πρόσφατα στη Λιβύη κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων των δυνάμεων ασφαλείας κατά παράνομων δικτύων εμπορίας ανθρώπων, σύμφωνα με νέα έκθεση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο ΟΗΕ.

«Η ανησυχητική και τραγική ανακάλυψη ομαδικών τάφων μετά από επιδρομές σε τοποθεσίες εμπορίας ανθρώπων υπογραμμίζει τον σοβαρό κίνδυνο που αντιμετωπίζουν μετανάστες στη Λιβύη», δήλωσε σε συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ η αναπληρώτρια Γενική Γραμματέας του ΟΗΕ για Πολιτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι ΝτιΚάρλο.

«Στις 7 Φεβρουαρίου, ένας ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε σε ένα αγρόκτημα στην περιοχή Τζιχάρα στη βορειοανατολική Λιβύη και την επόμενη μέρα ένας άλλος ομαδικός τάφος ανακαλύφθηκε στη πόλη Κούφρα στα νοτιοανατολικά», σημείωσε.

«Μέχρι σήμερα, 93 σοροί έχουν εκταφεί στην Τζιχάρα και στην Κούφρα», είπε, χωρίς να διευκρινίσει πόσα πτώματα βρέθηκαν στην μια τοποθεσία και πόσα στην άλλη, καταγγέλλοντας τη «σκληρή και απάνθρωπη μεταχείριση» που υφίστανται οι μετανάστες, συμπεριλαμβανομένων των παιδιών, στη χώρα.

Πριν από δέκα ημέρες, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Λιβύης ανακοίνωσε ότι βρέθηκαν 28 σοροί μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική σε έναν ομαδικό τάφο που ανακαλύφθηκε στην περιοχή Κούφρα κατά τη διάρκεια επιχείρησης σε χώρο που κατείχε δίκτυο διακινητών όπου «κρατούνταν αιχμάλωτοι» 76 μετανάστες.

Μια έρευνα αποκάλυψε την ύπαρξη «συμμορίας της οποίας τα μέλη απήγαγαν παράτυπους μετανάστες, τους βασάνιζαν και τους υπέβαλαν σε σκληρή, εξευτελιστική και απάνθρωπη μεταχείριση», πρόσθεσε η εισαγγελία.

Στη συνέχεια, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης ανέφερε τον εντοπισμό ενός δεύτερου ομαδικού τάφου στη Τζιχάρα, όπου είχαν βρεθεί 19 πτώματα, και ο ΔΟΜ τόνισε ότι αυτός στην Κούφρα θα μπορούσε να περιέχει έως και 70 λείψανα.

Περίπου 300 χιλιόμετρα από τις ιταλικές ακτές, η Λιβύη, που βυθίστηκε στο χάος μετά την ανατροπή του καθεστώτος του συνταγματάρχη Μουάμαρ Καντάφι το 2011, μετατράπηκε σταδιακά σε κόμβο της παράτυπης μετανάστευσης προς την Ευρώπη μέσω της Μεσογείου.

Δύο κυβερνήσεις υπάρχουν στη χώρα, μία στο δυτικό και μία στο ανατολικό τμήμα της. Η διεθνώς αναγνωρισμένη Κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας, με έδρα την Τρίπολη, ανέλαβε την εξουσία μέσω μιας διαδικασίας που υποστηρίχθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη το 2021, αλλά το κοινοβούλιο στο ανατολικό τμήμα της χώρας δεν την αναγνωρίζει εδώ και χρόνια. Κυρίαρχος στο ανατολικό τμήμα είναι ο στρατάρχης Χαλίφα Χάφταρ.

Δεκάδες χιλιάδες μετανάστες από την υποσαχάρια Αφρική, διασχίζοντας τη Λιβύη στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Ευρώπη, πέφτουν θύματα διακινητών.

Η ανακάλυψη αυτών των ομαδικών τάφων «είναι μια νέα υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης προστασίας των μεταναστών και της καταπολέμησης της εμπορίας ανθρώπων», δήλωσε η ΝτιΚάρλο, ζητώντας «πλήρη και ανεξάρτητη έρευνα» για να προσαχθούν στη δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.