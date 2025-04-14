Οι υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησαν σήμερα κυρώσεις σε βάρος επτά προσώπων και δύο οργανισμών στο Ιράν αναφορικά με τις συλλήψεις πολιτών της ΕΕ, για τις οποίες ο ευρωπαϊκός συνασπισμός εκτιμά πως συνιστούν κρατική πολιτική σύλληψης ομήρων, δήλωσαν διπλωμάτες.

Στον κατάλογο αυτών σε βάρος των οποίων επιβλήθηκαν κυρώσεις, τον οποίο είδε το Ρόιτερς, περιλαμβάνονται ο διευθυντής της φυλακής Εβίν της Τεχεράνης καθώς και δικαστές και άλλοι δικαστικοί αξιωματούχοι. Η κύρια φυλακή στην πόλη Σιράζ είναι μεταξύ των οργανισμών στους οποίους επιβλήθηκαν κυρώσεις.

Οι κυρώσεις της ΕΕ συνίστανται στο πάγωμα περιουσιακών στοιχείων, τα οποία βρίσκονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην απαγόρευση των ταξιδιών στις χώρες μέλη της Ένωσης.

Τα τελευταία χρόνια, το επίλεκτο σώμα των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν έχει συλλάβει δεκάδες πολιτών με διπλή υπηκοότητα και ξένων, κυρίως με κατηγορίες που σχετίζονται με κατασκοπεία και ασφάλεια. Μεταξύ αυτών βρίσκονται τουλάχιστον 20 ευρωπαίοι πολίτες, λένε διπλωμάτες.

Οργανώσεις για τα δικαιώματα έχουν κατηγορήσει το Ιράν ότι, μέσω των συλλήψεων αυτών, προσπαθεί να αποσπάσει παραχωρήσεις από χώρες, κατηγορία την οποία απορρίπτει το Ιράν, το οποίο δεν αναγνωρίζει διπλή υπηκοότητα.

Η Γαλλία, δύο πολίτες της οποίας έχουν συλληφθεί και κρατούνται σε συνθήκες που λέγεται ότι προσομοιάζουν σε βασανιστήρια, έχει ηγηθεί των προσπαθειών για να ασκηθεί πίεση στο Ιράν σχετικά με το θέμα.

«Χαίρομαι που μπορούμε να επιβάλουμε σήμερα αυτές τις κυρώσεις σε βάρος επτά προσώπων και δύο οντοτήτων, περιλαμβανομένης της φυλακής Σιράζ», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό κατά την άφιξή του στη συνεδρίαση των ευρωπαίων υπουργών Εξωτερικών στο Λουξεμβούργο.

«Ήταν καιρός, διότι οι συνθήκες στις οποίες κρατούνται μερικοί από τους συμπατριώτες μας -Γάλλοι και Ευρωπαίοι- είναι άθλιες», πρόσθεσε.

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την άσκηση πίεσης επί του Ιράν, η Γαλλία ετοιμάζει μια προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης εναντίον της Τεχεράνης για παραβίαση του δικαιώματος σε προξενική προστασία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

